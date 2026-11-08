Хакеры потянулись к деньгам

Рост показали шифровальщики и атаки на цепочки поставок — на 10 п. п., до 25% и 30%. Для финансовых организаций простой информационных систем может обернуться серьезными убытками и проблемами с клиентами, причем сегодня преступники часто сначала похищают данные, а затем шифруют инфраструктуру, указывает Кирилл Лёвкин. По его словам, даже если компания сможет восстановить системы из резервных копий, угроза публикации конфиденциальной информации никуда не исчезнет. У поставщиков будет хуже организована безопасность, к ним не применимы требования по безопасности для банков, но такие поставщики чаще всего имеют прямой доступ в периметр такого банка, полагает директор департамента кибербезопасности Абсолют-банка Руслан Ложкин. Через доверенное подключение подрядчика злоумышленник может получить доступ к внутренним ресурсам, а опасный компонент может попасть в систему вместе с необходимым ей ПО, говорят в «Информзащите».