Хакеры потянулись к деньгам
Финсектор столкнулся с ростом кибератак
В третьем квартале 2026 года хакеры значительно, на 20%, до 4,2 тыс. увеличили число атак на участников финансового рынка. В частности с перебоями работы онлайн-сервисов столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка и ПСБ. Рост атак связан с еще большим удешевлением и упрощением их организации.
По оценкам системного интегратора «Информзащита», в третьем квартале этого года число атак на финсектор (банки, страховщики, биржи и др.) выросло на 20% относительно аналогичного периода 2025 года и достигло 4,2 тыс. Показатели июля—сентября на 10–12% превышают среднеквартальные значения первого полугодия 2026 года. По данным «Солара», за девять месяцев 2026 года число критичных инцидентов выросло в 2,4 раза. Количество подтвержденных инцидентов показало рост на 38%, до 31,7 тыс.
Наиболее привлекательная цель — это банки. Они обрабатывают большие объемы трансакций и клиентских данных, поясняет технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев. Например, в середине июля клиенты Т-Банка столкнулись с тем, что не смогли открыть приложение и сайт, перевести деньги и обновить счет. Согласно данным клиентских форумов, в конце июля перебои в работе онлайн-банка наблюдались у «Сбера». В это же время сложности со входом в личные кабинеты были у пользователей Альфа-банка и ПСБ.
По словам экспертов, значительный рост атак на финсектор связан с упрощением их организации. Начать атаку стало дешевле, поскольку вредоносное ПО сдается в аренду или продается готовым, искусственный интеллект (ИИ) сокращает время подготовки, поясняет директор по развитию сервисного портфеля Solar JSOC ГК «Солар» Дмитрий Иванов. По словам господина Зуева, с использованием ИИ дешевле и проще масштабировать атаки, дольше оставаться незамеченными и быстрее монетизировать доступ к инфраструктуре. Хакеры могут быстрее подбирать способы проникновения, автоматизировать отдельные действия и одновременно атаковать множество организаций, говорит проджект-менеджер ГК Softline Кирилл Лёвкин.
Наибольшие темпы роста показали фишинг и социнженерия, а также вредоносное программное обеспечение (ВПО) с удаленным доступом. По оценкам «Информзащиты», их доля увеличилась на 35 п. п., до 75%, и на 11 п. п., до 46% соответственно. Из-за ИИ подготовка фишинговых кампаний требует меньше времени и ресурсов, поскольку ИИ позволяет значительно быстрее анализировать информацию о потенциальной жертве и адаптировать сообщения под нее, поясняет Владимир Зуев. Причем фишинг и такое ВПО часто работают в связке. Сначала человека убеждают открыть файл или перейти по ссылке, затем устанавливают вредоносную программу, а дальше уже возможны кража информации, вымогательство или шифрование данных, говорит господин Лёвкин.
Рост показали шифровальщики и атаки на цепочки поставок — на 10 п. п., до 25% и 30%. Для финансовых организаций простой информационных систем может обернуться серьезными убытками и проблемами с клиентами, причем сегодня преступники часто сначала похищают данные, а затем шифруют инфраструктуру, указывает Кирилл Лёвкин. По его словам, даже если компания сможет восстановить системы из резервных копий, угроза публикации конфиденциальной информации никуда не исчезнет. У поставщиков будет хуже организована безопасность, к ним не применимы требования по безопасности для банков, но такие поставщики чаще всего имеют прямой доступ в периметр такого банка, полагает директор департамента кибербезопасности Абсолют-банка Руслан Ложкин. Через доверенное подключение подрядчика злоумышленник может получить доступ к внутренним ресурсам, а опасный компонент может попасть в систему вместе с необходимым ей ПО, говорят в «Информзащите».
При этом эксплуатация уязвимостей показала рост лишь на 2 п. п., до 42%, доля загрузчиков сократилась на 2 п. п., до 7%. По словам экспертов, это связано с тем, что меняются способы получения первоначального доступа. Украденные учетные данные, фишинг и легитимные инструменты позволяют злоумышленникам действовать менее заметно, отмечает господин Зуев.
В четвертом квартале эксперты не ждут падения атак. В конце года простой особенно дорог, поскольку закрываются отчетность и бюджеты, растут платежные нагрузки, отмечает Дмитрий Иванов.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 8