Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову

Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу». По словам адвоката, суд рассмотрит заявление прокуратуры в пятницу, 20 сентября. В Мосгорсуде уточнили, что актера просят освободить под подписку о невыезде.

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«По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова»,— сообщил агентству господин Кучерена. По его словам, назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор перенесено на следующий четверг, 26 сентября. В то же время Мосгорсуд отмечает, что заявление направила Генпрокуратура РФ.

Адвокат присоединился к защите актера в среду. По словам сестры актера Юлии, присоединение господина Кучерены к делу было его личной инициативой.

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Напомним, 23-летний актер 16 сентября был приговорен Тверским судом Москвы к 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговор вынесен на основании показаний потерпевшего — сержанта Александра Лягина — и свидетелей обвинения, а также записей уличных видеокамер, которые зафиксировали момент задержания Павла Устинова сотрудниками ОМОНа 3 августа на Пушкинской площади в Москве. Видеозаписи очевидцев, которые защита пыталась приобщить к материалам дела, суд оставил без рассмотрения.

После вынесения приговора Павлу Устинову в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

О том, кто оказал поддержку актеру — в публикации “Ъ” «Артисты сыграли против судей».