Зерно ищет опору
Экспортная стоимость российской пшеницы упала на 7% за две с половиной недели
Российская пшеница с поставкой из портов Балтики за неделю подешевела на 1,5%, до $257 за тонну, за две недели падение составило 7%. Рынок находится в ожидании разблокировки судоходства в Черном море после переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, добавляет охлаждения и хороший урожай пшеницы в Южном полушарии.
Экспортная стоимость российской пшеницы с поставкой из портов Балтики на неделе 2–8 ноября составила $257 за тонну, подсчитали в «Совэконе». За неделю значение сократилось на $4, или на 1,5%. Снижение цен аналитики фиксируют несколько недель: 12–17 октября стоимость достигала $275 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что сейчас пшеница из российских портов Балтики стоит $251 за тонну. С 20 октября значение сократилось на 7%. Снижение продолжается две с половиной недели, отмечает он.
Снижение российских экспортных цен на пшеницу происходит вслед за мировыми. Согласно «Совэкону», продукция из Аргентины за минувшую неделю потеряла $17, до $233 за тонну. Пшеница из Австралии подешевела на $11, до $293 за тонну, из Франции — на $3, до $257 за тонну. Мировые цены на пшеницу резко выросли после ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, напоминает Дмитрий Рылько. Затем на рынке, по его словам, наблюдались скачки как реакция на заявления о возможном возобновлении транспортировки через Черное море.
Сейчас основным направлениям экспорта пшеницы из России стали порты Балтики. Согласно оценкам аналитического центра «Русагротранса», в июле—октябре 2026 года их доля в общем объеме экспортных поставок составила 38,3% против 4% годом ранее. Доля Новороссийска в то же время сократилась с 43,5% до 20,8%. Рост показывают и другие альтернативные направления, но из-за ограниченных мощностей и сложностей перестройки совокупный экспорт российской пшеницы в июне—октябре 2026 года (первые четыре месяца сельхозгода) все же упал на 39,6% год к году (см. “Ъ” от 30 октября).
Сейчас падение мировых цен, по мнению «Совэкона», опирается в том числе на ожидания относительно трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, намеченных на 10–11 ноября в Абу-Даби. Деэскалация в Черном море — пункт повестки. Дмитрий Рылько одной из ключевых причин снижения мировых цен называет постепенное повышение прогнозов относительно урожая пшеницы в Южном полушарии — Аргентине и Австралии. Аргентинская зерновая биржа Росарио в конце октября увеличила ожидания с 21 млн до 23,8 млн тонн.
Третий фактор — ограниченный спрос экспортеров. S&P Global указывает, что Египет в октябре купил 985,4 тыс. тонн пшеницы. Год к году значение потеряло 47%. Похожая картина была в сентябре. Слабый спрос продиктован в том числе ожиданиями рынка полноценного возобновления экспорта через Черное море, замечают аналитики.
Внутренние цены на пшеницу в России продолжают восстанавливаться. Согласно «Совэкону», продукция третьего класса подорожала за неделю на 25 руб., до 8,5 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — на 50 руб., до 8,3 тыс. руб., пятого — на 25 руб., до 7,2 тыс. руб. Тенденция к медленному росту прослеживается после цикла снижения, когда, готовясь к посевной, аграрии продавали зерно со значительным дисконтом (см. “Ъ” от 19 октября).
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 10