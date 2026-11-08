Зерно ищет опору

Сейчас основным направлениям экспорта пшеницы из России стали порты Балтики. Согласно оценкам аналитического центра «Русагротранса», в июле—октябре 2026 года их доля в общем объеме экспортных поставок составила 38,3% против 4% годом ранее. Доля Новороссийска в то же время сократилась с 43,5% до 20,8%. Рост показывают и другие альтернативные направления, но из-за ограниченных мощностей и сложностей перестройки совокупный экспорт российской пшеницы в июне—октябре 2026 года (первые четыре месяца сельхозгода) все же упал на 39,6% год к году (см. “Ъ” от 30 октября).