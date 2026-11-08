Наблюдатели похвалились неслучившимся

После выборов в Госдуму-2026 наблюдатели и эксперты размышляют о том, на чем же держится признание их итогов, рассказал сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. В этом смысле «центральная идея» наблюдения и связанных с ним процедур — это легитимность власти, наряду с которой значимыми являются понятия «легальности» (законности) и «популярности». Гражданин может не голосовать за конкретного кандидата и не разделять его программу, но если он «доверяет выборному процессу» и «уверен в том, что кандидат избран в соответствии с процедурами», то «соглашается с его легитимностью», пояснил господин Плигин.