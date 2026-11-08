Наблюдатели похвалились неслучившимся
Общественные контролеры отчитались о рекордно низком числе нарушений на выборах
Опыт сообщества наблюдателей за ходом выборов можно использовать и вне единых дней голосования. С такой идеей выступил на двухдневном Конгрессе независимых наблюдателей, завершившемся 8 ноября в Москве, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. Участники мероприятия сошлись во мнении, что рекордно низкое число зафиксированных нарушений на недавних выборах в Госдуму во многом именно их заслуга.
С приветственным письмом к конгрессу обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подчеркнувший, что наблюдатели внесли «большой вклад в обеспечение прозрачности и законности выборов». Его мнение разделили председатель Центризбиркома Элла Памфилова и омбудсмен Яна Лантратова, также направившие приветствия участникам форума. «Выборы (в Госдуму.— “Ъ”) стали для сообщества наблюдателей серьезным экзаменом, который был сдан на отлично»,— отметила госпожа Памфилова.
После выборов в Госдуму-2026 наблюдатели и эксперты размышляют о том, на чем же держится признание их итогов, рассказал сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. В этом смысле «центральная идея» наблюдения и связанных с ним процедур — это легитимность власти, наряду с которой значимыми являются понятия «легальности» (законности) и «популярности». Гражданин может не голосовать за конкретного кандидата и не разделять его программу, но если он «доверяет выборному процессу» и «уверен в том, что кандидат избран в соответствии с процедурами», то «соглашается с его легитимностью», пояснил господин Плигин.
Доверие и уверенность, по его словам, фактически укрепляет именно фигура наблюдателя. В то же время общественное наблюдение «ни в коем случае не является судьей» и само должно быть легко проверяемо обществом, оговорился юрист. «Вы решаете задачу формирования легитимной власти,— прямо подытожил он.— На фоне современных вызовов для нас очень важно, чтобы это продолжалось».
К решению этой задачи общественные наблюдатели подходят во всеоружии, уверяли последующие ораторы. «Неслучайно появилось обозначение нашего сообщества — армия правды: тысячи наблюдателей борются за правду»,— сказал председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Александр Брод. Численность этого «войска», по его данным, с 2021 года приросла более чем на 75 тыс. человек и к 2026-му составила 113 тыс. (всего на участках работало свыше 336 тыс. наблюдателей). Объем сообщений от общественных контролеров вырос более чем вдвое (до 210 тыс.), доложил господин Брод: «Любой пользователь интернета мог найти свой участок, нажать кнопку и посмотреть, что там происходит».
Число нарушений, продолжил глава НОМ, сократилось с 2021 года до всего семи подтвердившихся случаев тоже благодаря наблюдателям. Параллельно произошло «смещение фокуса» с фиксации нарушений на «оперативное устранение проблем на ранней стадии», объяснил член СПЧ. Поработать же общественному наблюдению предстоит над совершенствованием профессионализма экспертов и вовлечением наблюдателей в подготовку контента о выборах.
Член Центризбиркома Алена Булгакова призналась, что планировала воздержаться от оценок («нам самим важна оценка!»), но все же позволила себе несколько теплых слов в адрес собравшихся. «Беспрецедентно низкое количество жалоб, более чем в четыре раза уменьшилось число обращений насчет возможных нарушений»,— порадовала она коллег. Впрочем, наряду с ответственностью наблюдателей свою роль сыграло и совершенствование регулирующих норм, уточнила госпожа Булгакова.
В течение двух дней делегаты конгресса участвовали в тематических секциях, посвященных в том числе стандартам качества наблюдения, цифровым технологиям и искусственному интеллекту, медиа и развитию сообщества наблюдателей. По мнению исполнительного директора НОМ Алексея Пескова, наблюдатели остаются сплоченным и неравнодушным сообществом не только в дни выборов, поэтому их активность можно использовать и на других проектах. «Мне кажется, у нас в зале уже такой полноценный деканат, он же — научный совет будущего "университета российского наблюдателя"»,— поддержала коллегу эксперт НОМ Светлана Замарацкая.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 3