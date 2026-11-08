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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
ВластьЭлекторальные процессы

Наблюдатели похвалились неслучившимся

Общественные контролеры отчитались о рекордно низком числе нарушений на выборах
Опыт сообщества наблюдателей за ходом выборов можно использовать и вне единых дней голосования. С такой идеей выступил на двухдневном Конгрессе независимых наблюдателей, завершившемся 8 ноября в Москве, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. Участники мероприятия сошлись во мнении, что рекордно низкое число зафиксированных нарушений на недавних выборах в Госдуму во многом именно их заслуга.
Благодаря наблюдателям число нарушений на выборах стало почти неразличимым, уверен член СПЧ Александр Брод

Благодаря наблюдателям число нарушений на выборах стало почти неразличимым, уверен член СПЧ Александр Брод

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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С приветственным письмом к конгрессу обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подчеркнувший, что наблюдатели внесли «большой вклад в обеспечение прозрачности и законности выборов». Его мнение разделили председатель Центризбиркома Элла Памфилова и омбудсмен Яна Лантратова, также направившие приветствия участникам форума. «Выборы (в Госдуму.— “Ъ”) стали для сообщества наблюдателей серьезным экзаменом, который был сдан на отлично»,— отметила госпожа Памфилова.
После выборов в Госдуму-2026 наблюдатели и эксперты размышляют о том, на чем же держится признание их итогов, рассказал сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. В этом смысле «центральная идея» наблюдения и связанных с ним процедур — это легитимность власти, наряду с которой значимыми являются понятия «легальности» (законности) и «популярности». Гражданин может не голосовать за конкретного кандидата и не разделять его программу, но если он «доверяет выборному процессу» и «уверен в том, что кандидат избран в соответствии с процедурами», то «соглашается с его легитимностью», пояснил господин Плигин.
Доверие и уверенность, по его словам, фактически укрепляет именно фигура наблюдателя. В то же время общественное наблюдение «ни в коем случае не является судьей» и само должно быть легко проверяемо обществом, оговорился юрист. «Вы решаете задачу формирования легитимной власти,— прямо подытожил он.— На фоне современных вызовов для нас очень важно, чтобы это продолжалось».
К решению этой задачи общественные наблюдатели подходят во всеоружии, уверяли последующие ораторы. «Неслучайно появилось обозначение нашего сообщества — армия правды: тысячи наблюдателей борются за правду»,— сказал председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Александр Брод. Численность этого «войска», по его данным, с 2021 года приросла более чем на 75 тыс. человек и к 2026-му составила 113 тыс. (всего на участках работало свыше 336 тыс. наблюдателей). Объем сообщений от общественных контролеров вырос более чем вдвое (до 210 тыс.), доложил господин Брод: «Любой пользователь интернета мог найти свой участок, нажать кнопку и посмотреть, что там происходит».
Число нарушений, продолжил глава НОМ, сократилось с 2021 года до всего семи подтвердившихся случаев тоже благодаря наблюдателям. Параллельно произошло «смещение фокуса» с фиксации нарушений на «оперативное устранение проблем на ранней стадии», объяснил член СПЧ. Поработать же общественному наблюдению предстоит над совершенствованием профессионализма экспертов и вовлечением наблюдателей в подготовку контента о выборах.
Член Центризбиркома Алена Булгакова призналась, что планировала воздержаться от оценок («нам самим важна оценка!»), но все же позволила себе несколько теплых слов в адрес собравшихся. «Беспрецедентно низкое количество жалоб, более чем в четыре раза уменьшилось число обращений насчет возможных нарушений»,— порадовала она коллег. Впрочем, наряду с ответственностью наблюдателей свою роль сыграло и совершенствование регулирующих норм, уточнила госпожа Булгакова.
В течение двух дней делегаты конгресса участвовали в тематических секциях, посвященных в том числе стандартам качества наблюдения, цифровым технологиям и искусственному интеллекту, медиа и развитию сообщества наблюдателей. По мнению исполнительного директора НОМ Алексея Пескова, наблюдатели остаются сплоченным и неравнодушным сообществом не только в дни выборов, поэтому их активность можно использовать и на других проектах. «Мне кажется, у нас в зале уже такой полноценный деканат, он же — научный совет будущего "университета российского наблюдателя"»,— поддержала коллегу эксперт НОМ Светлана Замарацкая.

Газета «Коммерсантъ» №206/П

от 09.11.2026, стр. 3
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Авторы

  • Григорий Лейба
    Григорий Лейба
    старший корреспондент