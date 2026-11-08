Климат в поисках справедливости
В Анталье стартовала Конференция СОР31
9 ноября в турецкой Анталье открылась 31-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Ключевые вопросы для обсуждения — проработка механизма «справедливого перехода» (помощи уязвимым группам населения в странах Глобального Юга из-за последствий от мер низкоуглеродного развития развитых стран) и обсуждение климатических финансов — кто и как должен платить за адаптацию стран к изменению климата. Приоритеты российской делегации на конференции прежние — отстаивание принципа технологической нейтральности, противодействие торговым барьерам и отмена санкций для технологий, связанных с изменением климата.
В преддверии COP31 вышло несколько докладов, заявляющих о недостаточности мировых усилий по снижению выбросов. В отчете Программы ООН по окружающей среде (UNEP) утверждается, что даже при реализации всех заявленных странами климатических планов мир все равно будет двигаться по траектории повышения глобальной температуры на 2,6–2,8°С в течение столетия. Чтобы ограничить это повышение и вернуться к цели Парижского соглашения (сдерживание повышения температуры не более чем на 1,5°C), странам необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году и на 45% — к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года. Действующие же национальные добровольные обязательства способны обеспечить сокращение к 2030 году лишь на 5–8%.
В докладе секретариата Рамочной конвенции ООН по климату отмечается, что 154 стороны Парижского соглашения представили новые национальные климатические планы, охватывающие около 71% мировых выбросов. ООН хвалит эти планы за связанность с законодательством и экономической политикой стран, однако отмечает, что их по-прежнему недостаточно для сдерживания роста температуры.
Проблемным выглядит и ход адаптации экономик к изменению климата. По данным «Доклада о разрыве в адаптации за 2026 год» от UNEP, развивающиеся страны получили в 2024 году примерно $28–32 млрд международного государственного финансирования при ежегодной потребности в $305 млрд. Даже утроение помощи (о чем страны договорились в прошлом году на конференции COP30 в Бразилии) покроет лишь 20–29% расходов.
На СОР31 одним из приоритетов делегатов станет доработка механизма так называемого справедливого перехода (также был согласован год назад). Его суть — помощь уязвимым группам населения в странах Глобального Юга, у которых возникают проблемы из-за мер низкоуглеродного развития и адаптации. Как пояснил “Ъ” эксперт по вопросам изменения климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, решено, что охват механизмом должен быть широкий, но при этом никакого специального фонда не создается. Развитые страны выступают за создание «слабого» органа, не влияющего на распределение финансов, развивающиеся — за сильный институциональный орган, который будет способен принимать решения о приоритетах и стратегических направлениях так, чтобы сигналы воспринимались финансовыми институтами.
Также среди тем СОР31 — климатическое финансирование, интеграция и кооперация углеродных рынков стран, обсуждение новой инициативы «Электрификация 35% к 2035 году». Ее суть — повышение доли электроэнергии в конечном потреблении энергии до 35% с текущего уровня 21–23% в том числе за счет развития электротранспорта, электрификации промышленности и жилого сектора (в части отопления). Во многом инициатива выглядит как попытка организаторов конференции внести позитивную повестку в сферу сокращения выбросов парниковых газов и развития ВИЭ на фоне сложностей в переговорах о постепенном отказе от ископаемого топлива.
Российскую делегацию на СОР31 возглавляет спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев (также в ее составе — глава Минэкономики Максим Решетников). «Российская позиция на конференциях последних нескольких лет не претерпевает изменений и опирается на одни и те же постулаты»,— говорит директор Института экономики природных ресурсов и изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров. Среди них — подход, что борьба с изменением климата не должна включать торговые барьеры, подобные пограничному корректирующему углеродному механизму ЕС. Также для РФ важно, чтобы вопросы изменения климата и связанные с ними технологии не затрагивались санкциями. РФ продолжает отстаивать принцип технологической нейтральности, в соответствии с которым каждая страна сама вправе выбирать методы и технологии сокращения выбросов или улавливания углерода. Также, по мнению РФ, энергопереход не должен противоречить задачам экономического развития и усугублять социальные диспропорции. По этим же причинам Россия категорически против призывов к отказу от ископаемого топлива, считая, что быстрое и нескоординированное движение в этом направлении приведет к росту цен на энергию, инфляции, снижению уровня жизни и разбалансировке всей мировой экономики, поясняет эксперт.
Отметим, что поданная в марте этого года заявка РФ на аккредитацию российской добровольной системы сокращения выбросов парниковых газов в программе компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации CORSIA (управляется Международной организацией гражданской авиации) в начале ноября не была одобрена — технический консультативный орган предложил РФ переработать ее и подать снова. Впрочем, к настоящему времени из 25 подобных поданных программ были допущены лишь четыре, десяти заявителям также было предложено подать заявку повторно.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 2