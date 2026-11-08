Климат в поисках справедливости

Российскую делегацию на СОР31 возглавляет спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев (также в ее составе — глава Минэкономики Максим Решетников). «Российская позиция на конференциях последних нескольких лет не претерпевает изменений и опирается на одни и те же постулаты»,— говорит директор Института экономики природных ресурсов и изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров. Среди них — подход, что борьба с изменением климата не должна включать торговые барьеры, подобные пограничному корректирующему углеродному механизму ЕС. Также для РФ важно, чтобы вопросы изменения климата и связанные с ними технологии не затрагивались санкциями. РФ продолжает отстаивать принцип технологической нейтральности, в соответствии с которым каждая страна сама вправе выбирать методы и технологии сокращения выбросов или улавливания углерода. Также, по мнению РФ, энергопереход не должен противоречить задачам экономического развития и усугублять социальные диспропорции. По этим же причинам Россия категорически против призывов к отказу от ископаемого топлива, считая, что быстрое и нескоординированное движение в этом направлении приведет к росту цен на энергию, инфляции, снижению уровня жизни и разбалансировке всей мировой экономики, поясняет эксперт.