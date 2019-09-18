Главные анонсы 18 сентября

В Москве президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Накануне глава китайского правительства встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудили способы увеличения к 2024 году взаимного товарооборота до $200 млрд с нынешних $108 млрд. Подробнее о встрече премьеров

Также Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Тушинский районный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску ресторана «Армения» (ООО «Анкор») к оппозиционерам, которые являлись организаторами и участниками протестной акций в столице 27 июля, в том числе к Алексею Навальному. Истец утверждает, что упущенная выгода из-за закрытого в день акции заведения составила 551 847 руб. Какие еще претензии предъявляют организаторам акций

Мещанский районный суд Москвы продолжит рассматривать по существу дело в отношении Айдара Губайдулина, который обвиняется в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. По версии обвинения, он бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». О деле

В Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании, как надеются источники “Ъ”, будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера». Если это будет сделано, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, скорее всего, состоится в октябре на саммите в «нормандском формате». Подробнее

В Москве должно пройти совещание по регулированию рынка криптовалют у первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова. Напомним, на прошлой неделе Ассоциация банков России представила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, по которой предлагается лишить анонимности инвесторов в эти активы. Эксперты оценивают меру как преждевременную и труднореализуемую. Подробнее о предложении банкиров

В немецком Леверкузене пройдет матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между местным «Байером» и московским «Локомотивом». Накануне другой российский клуб — «Зенит» начал свое выступление в турнире с ничьей во Франции против местного «Лиона». Подробнее о первом матче «Зенита»