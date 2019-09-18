Россия и Китай пошли на удвоение

Регулярная встреча глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге стала уже 24-й по счету. Среди прочего Дмитрий Медведев и Ли Кэцян во вторник обсудили способы увеличения к 2024 году взаимного товарооборота до $200 млрд с нынешних $108 млрд. Для такого удвоения Москве потребуется нарастить объемы поставок нефти, газа и СПГ, а также «расшить» узкие места транспортной инфраструктуры. В увеличении поставок из КНР в РФ свою роль могут сыграть появившиеся ограничения на китайский экспорт в США — Пекин сейчас заинтересован в перенаправлении поставок в другие страны.

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна прошла в Константиновском дворце в Стрельне. Дмитрий Медведев поздравил «китайских друзей» с 70-летием образования КНР и заявил, что сейчас «российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эру». Ли Кэцян, со своей стороны, отметил стабильность этих отношений — механизм регулярных встреч без сбоев работает уже почти четверть века.

Повторенная во вторник ключевая экономическая задача — достижение к 2024 году товарооборота в $200 млрд. В 2018 году этот показатель был равен $108 млрд (15,7% всего российского товарооборота). Таким образом, речь идет практически об удвоении поставок. Пока их основа — сырье, на категорию «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» в прошлом году пришлось $41,2 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, за январь—август этого года товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 4,5% к такому же периоду прошлого года, достигнув $70,59 млрд. Рост в основном пришелся на российский экспорт в Китай — плюс 8,3% (до $39,45 млрд), китайские поставки в РФ стагнировали, составив $31,14 млрд.

По словам Дмитрия Медведева, достичь удвоения торговли планируется за счет проектов в сферах энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.

Ли Кэцян заявил, что для реализации задачи «нужны новые шаги» — в частности, прорыв в поиске «нового комплексного формата» в нефтегазовом секторе, включающего сферу переработки. Пока по итогам встречи подписано заявление Минэкономики России и Министерства коммерции КНР о разработке «дорожной карты» по качественному развитию к 2024 году российско-китайской торговли товарами и услугами. Как ранее сообщал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, в этой «дорожной карте» и будут зафиксированы конкретные меры для достижения цели в $200 млрд.

Отметим, что на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке говорилось о том, что для такого наращивания товарооборота необходимо в том числе увеличение поставок сельхозпродукции из РФ (пока лишь 2,5% закупаемой Китаем продукции поступает из России, см. “Ъ” от 5 сентября). Во вторник Дмитрий Медведев отметил, что стороны работают над устранением барьеров в этой сфере — в частности, речь идет о поставках в Китай российской сои и пшеницы. Как сказал вице-премьер РФ Максим Акимов, «у Китая более $50 млрд отрицательное сальдо по торговле сельхозпродукцией, и, конечно, это большой рынок».

По прогнозу главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрея Слепнева, экспорт российского АПК в Китай вырастет в несколько раз в перспективе пяти лет и составит конкуренцию производителям из Белоруссии, Новой Зеландии и Австралии.

Для снижения издержек на транспортировку РЖД и РЭЦ объявили о предоставлении 50-процентной скидки с тарифа на железнодорожные перевозки для проекта «Агроэкспресс» (рефрижераторные поезда будут ходить два раза в неделю из Московской и Калужской областей до города Чэнду провинции Сычуань). «Это позволит получить значительное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими экспортерами, работающими только через китайские морские порты»,— говорит Андрей Слепнев.

По мнению директора Института международной экономики и финансов ВАВТ Александра Кнобеля, увеличение оборота торговли до $200 млрд возможно, но для это потребуется нарастить поставки в том числе и сырьевых товаров — нефти, газа, СПГ, а также импорт товаров из КНР. С учетом роста тарифов на китайский экспорт в США в Китае заинтересованы в перенаправлении поставок в другие страны. При этом рост российского экспорта будет зависеть от развития транспортной инфраструктуры, а в случае с агропродукцией, в частности мясом,— от получения санитарных разрешений, отмечает эксперт.

Евгения Крючкова, Санкт-Петербург; Татьяна Едовина