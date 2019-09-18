«Зениту» не повезло с заменой

Выступление российских клубов на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов открыл «Зенит». И его старт в группе G вышел неплохим: петербуржцы сыграли на выезде вничью — 1:1 — с французским «Лионом». «Зенит» повел в счете в концовке первого тайма благодаря голу Сердара Азмуна, а пропустил в ответ в начале второй половины с пенальти, назначенного вскоре после того, как травмированный Азмун покинул поле.

Онлайн этого матча l’Equipe открывала тревожной статистикой. Он был 15-м для «Лиона», сыгранным дома в групповых этапах Лиги чемпионов в нынешнем десятилетии. И в 14 предыдущих он одержал всего одну победу, и ту — над скромным загребским «Динамо». А так — сплошные осечки. И среди них, кстати, затесалось поражение — 0:2 — от «Зенита» в ноябре 2015-го. В общем, что-то у «Лиона» на своем поле не складывалось.

А игра тревог исключительно добавляла. Комментаторы из L’Equipe переживали: у «Лиона» потери мяча, в атаке сносно работает лишь левый фланг, индивидуальные действия берут верх над коллективными и легко пресекаются резвыми и жесткими зенитовскими защитниками. А вот и неприятный, с рикошетом удар по лионским воротам от Дугласа Сантоса. А вот «Зенит» даже поддушивает хозяев, только-только решивших покатать мяч возле штрафной, думая, что им ничто не угрожает, вполне энергичным прессингом.

Но вскоре поводы для беспокойства уступили место иным. Потратив четверть часа на «разогрев», «Лион» все-таки навел лоск, разбежался как следует и как следует нагрузил зенитовскую оборону. Теперь уже работали оба фланга, а заходы на чужую половину венчались не обреченными на утрату мяча попытками сольных прорывов, а подготовленными ударами, наподобие пары тех, которыми Мусса Дембеле заставил всерьез напрячься голкипера Андрея Лунева, и подготовленными навесами. После одного из таких навесов Марселу едва не попал головой в угол.

Концовка первого тайма вроде бы не сулила ничего плохого «Лиону», но принесла беду.

«Зенит», как выяснилось, несмотря на всплеск лионской активности, исключительно выживать в этой встрече не собирался. А собирался кусаться. И укусил благодаря своему самому эффективному форварду, на счастье петербуржцев, во время очередной лионской атаки уцелевшему в жестком стыке. Сердару Азмуну, корчившемуся на газоне, долго оказывали помощь, «замораживали» поврежденный голеностоп. А спустя несколько минут он уже принимал возле штрафной тонкий пас от Дугласа, простенькой «стеночкой» с Артемом Дзюбой отсекал целый отряд полагавших, наверное, что ситуацию контролируют, лионских защитников и, очутившись прямо перед вратарем, грамотно и ловко протыкал мяч мимо Антони Лопеша с носка. Удивительно правильно разыгранная комбинация. Удивительно правильное завершение, благодаря которому вытерпевший чужие наскоки «Зенит» повел, заставив французских футбольных обозревателей снова вспоминать о неумении «Лиона» играть перед родными трибунами и требовать от тренера Сильвинью серьезных корректировок перед второй половиной. Тонус хозяев, неудачно игравших сентябрьские матчи в национальном первенстве, им казался не слишком подходящим для того, чтобы доставлять «Зениту» грандиозные проблемы.

Но главная корректировка, которая пошла лионцам на пользу, случилась независимо от тренерской воли. Сердар Азмун все-таки покинул поле из-за травмы вскоре после перерыва. А заменивший его Магомед Оздоев вошел в игру фолом на знатном дриблере Мемфисе Депае. Нарушение произошло внутри штрафной и каралось одиннадцатиметровым, который сам Депай и исполнил, восстановив равновесие.

«Зенит», между прочим, пережил оплеуху достойно. Он оставался бодрым и не утратил вкус к атаке. Наоборот, их после пропущенного гола стало даже побольше, чем было в первом тайме. А некоторые вызывали легкий переполох в лионских тылах. Выпады «Лиона», правда, тоже бывали острыми. А тот, который венчал удар Жеффа Рен-Аделаида, вообще был безумно острым: лионскому хавбеку немного не удалось докрутить мяч, чтобы он ввинтился в угол.

Матч сохранял свежесть и аромат интриги до самого конца. Шансов — вернее, все же шансиков — побольше было, конечно, у «Лиона». Но нельзя сказать, будто бы «Зенит» добыл очко чудом. Эту выездную ничью, продлившую список домашних неудач «Лиона», он получил заслуженно. А она как минимум не портит его перспективы в группе, где помимо «Лиона» у зенитовцев еще два похожих по уровню на французский клуб конкурента — португальская «Бенфика» и немецкий «Лейпциг».

Сегодня на групповом этапе Лиги чемпионов стартует второй ее российский участник. «Локомотив», выступающий в группе D, в гостях встретится с немецким «Байером».

Алексей Доспехов