Суд заглянет в бутылку

Мещанский суд Москвы во вторник начал рассматривать уголовное дело по обвинению Айдара Губайдулина в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. По версии обвинения, он бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». Защита господина Губайдулина намерена доказать, что пустая пластиковая бутылка не могла нанести вреда сотруднику полиции. Суд перенес заседание на среду, чтобы адвокаты Айдара Губайдулина смогли попасть на еще одно заседание — по делу «Нового величия».

Судебное следствие по делу в отношении 26-летнего IT-инженера компании «Сбербанк-Технологии» Айдара Губайдулина в Мещанском районном суде Москвы начала судья Олеся Менделеева, которая ранее осудила на три года колонии еще одного фигуранта дел по акциям протеста — Евгения Коваленко за то, что он бросил урну в сторону полицейского. 9 августа Басманный суд Москвы арестовал Айдара Губайдулина на два месяца. Всего по делу о массовых беспорядках изначально проходили 12 фигурантов: Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

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В суд пришли родственники обвиняемого, журналисты и потерпевший Артем Килов. Согласно обвинению, примерно с 17:40 до 18:20 на пересечении улицы Рождественская и Театрального проезда Айдар Губайдуллин, «осознавая, что перед ним находится сотрудник Росгвардии при исполнении своих обязанностей по охране правопорядка», бросил в Артема Килова «бутылку с неустановленной жидкостью».

«Я вовремя заметил летящий в меня предмет и успел увернуться»,— рассказал суду господин Килов. Росгвардеец считает, что ему были причинены тем самым «моральные страдания».

Прокурор считает, что «преступление не было совершено до конца по независящим от Губайдулина причинам». Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья). Адвокаты господина Губайдулина Максим Пашков и Николай Фомин предоставили суду характеристику с места работы подзащитного. В ней начальник подсудимого Роман Савранский назвал Айдара Губайдулина, который трудится в компании с января 2018 года, «ответственным и компетентным работником».

Судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство защиты о приобщении к материалам дела видеозаписей с места событий. Но так как защитникам господина Губайдулина нужно было торопиться на заседание суда по делу «Нового величия», где они также выступают в защиту обвиняемых, судья отложила заседание до 10:00 18 сентября.

«Мой брат — интересный, начитанный, умный человек, не равнодушный к тому, что происходит в стране,— рассказал “Ъ” брат-близнец Айдара Ильдар Губайдулин.— Дело полностью сфабриковано, репрессивное колесо ее косит многих людей». Адвокат Максим Пашков рассказал “Ъ”, что Айдар Губайдулин содержится в Пресненском СИЗО в одной камере с фигурантом «Нового величия» Дмитрием Полетаевым: «На условия в камере они не жалуются, говорят, что там хорошо, насколько это возможно оценивать». «Суд приобщил видеозаписи и согласился их исследовать — это очень хорошо, потому что это основное доказательство,— заметил адвокат.— Мы хотим доказать, что бутылка была пустой, проведена экспертиза. А это значит, что даже если бы она попала в росгвардейца, он не испытал бы физическую боль. И здесь максимально, что можно предъявить,— это хулиганство».

Мария Литвинова