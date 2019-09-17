В Донбассе наступает долгожданный Минск

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании, надеются собеседники “Ъ”, будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера». Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в «нормандском формате»,— приблизится к 100%.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября. В июле и августе группа так не частила и собиралась по разу в месяц.

Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже. О необходимости срочной встречи руководителей четырех стран украинский лидер Владимир Зеленский заявляет уже несколько месяцев. По его мнению, это может приблизить урегулирование на востоке Украины.

Настойчивость проявляет и Франция, чей президент Эмманюэль Макрон в последнее время активен как на российском, так и на украинском направлении. Он даже допускал, что четверка может собраться во французской столице уже в сентябре.

В Москве же ориентируются на октябрь. Проведение саммита в следующем месяце не исключает помощник президента России Юрий Ушаков. Однако Кремль исходит из того, что условия для проведения саммита возникнут лишь в том случае, если в рамках контактной группы будут решены две задачи.

Это, во-первых, разведение сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. Договоренности об этом давно достигнуты, но не реализованы. Собеседники “Ъ”, знакомые с деталями подготовки к предстоящей встрече в Минске, ожидают, что в белорусской столице определят и назовут точные даты начала разведения, после чего начнется сам процесс отвода войск и вооружений.

Второе решение, которое, как ожидают собеседники “Ъ”, будет принято 18 сентября, касается утверждения общей редакции «формулы Штайнмайера» (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Проблема в том, что «формулы Штайнмайера» не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте. Это не раз приводило к разным трактовкам того, что именно следует под ней понимать. По информации “Ъ”, компромиссное решение уже появилось. Оформить его в виде документа и подписать предстоит Минской контактной группе.

Если ожидаемые договоренности станут реальностью, проведению саммита в нормандском формате, на котором президенты Путин и Зеленский впервые смогут очно пообщаться друг с другом, ничего не помешает. При этом один из российских переговорщиков пояснил “Ъ”, что проведение саммита в сентябре нереально. Это не позволит сделать плотный график российского президента. Загружен в это время и глава МИД РФ Сергей Лавров: в конце месяца он будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кстати, там у глав внешнеполитических ведомств четверки будет возможность обсудить подготовку к саммиту.

Фон для первого контакта российского и украинского президентов пока позитивный. Этому способствовал обмен осужденными и удерживаемыми лицами, осуществленный 7 сентября. Подготовка и проведение обмена — первый опыт прямого взаимодействия новой украинской власти с российским руководством. Причем на разных уровнях.

Сообщалось о трех телефонных разговорах президентов Путина и Зеленского — в июле, августе и сентябре, сразу после обмена. При этом, по данным “Ъ”, два лидера говорили друг с другом как минимум еще раз без официального объявления об этой беседе.

В рамках подготовки саммита в нормандском формате помощник президента России Владислав Сурков контактировал с украинским коллегой Андреем Ермаком, а также с новым главой МИД Украины Вадимом Пристайко. В переговорах с украинской властью участвует и вице-премьер Дмитрий Козак. Андрей Ермак, занимавшийся с украинской стороны вопросами обмена, ранее заявил, что с российской стороны он взаимодействовал с господином Козаком.

Вице-премьер Козак погружен и в тему политического урегулирования конфликта на востоке Украины. По информации “Ъ”, Дмитрий Козак и Андрей Ермак встречались для обсуждения этих вопросов в Минске. Официально о встрече не сообщалось.

«С учетом успеха молдавского кейса (в июне Дмитрий Козак активно способствовал свержению в Молдавии режима олигарха Владимира Плахотнюка.— “Ъ”) привлечение Козака в качестве ключевого переговорщика по Украине выглядит прагматично»,— говорит собеседник “Ъ”, знающий о контактах украинских и российских чиновников.

Ни частота контактов, ни фактический выход подготовки саммита в нормандском формате на финишную прямую не снимают ключевых противоречий по Донбассу между Москвой и Киевом. Для Кремля принципиально, чтобы будущее политическое урегулирование было достигнуто через закрепление в украинской конституции особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские власти категорически против: Вадим Пристайко уже заявил, что в основной закон страны не будут вноситься изменения об особом статусе для Донбасса.

Владимир Соловьев