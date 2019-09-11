Государственную Думу поставили перед выборами

Государственная Дума открыла во вторник свою осеннюю сессию. Лидеры фракций начали с обсуждения итогов выборов, состоявшихся 8 сентября: Сергей Миронов заявил о необходимости принятия избирательного кодекса, Геннадий Зюганов вновь потребовал отмены муниципального фильтра, а Владимир Жириновский подверг власти критике за отказы в согласовании протестных митингов, но в то же время призвал проверить, не являются ли Алексей Навальный и Любовь Соболь агентами иностранных спецслужб. Это предложение поддержал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как минимум две из трех оппозиционных парламентских партий по итогу единого дня голосования 8 сентября упрочили свои позиции: КПРФ фактически утроила число своих мандатов в Мосгордуме и смогла потеснить «Единую Россию» на выборах ряда региональных законодательных собраний, а ЛДПР одержала сразу несколько внушительных побед в Хабаровском крае, где губернатором год назад стал ее выдвиженец Сергей Фургал. «Справедливая Россия» на выборах выступила без сенсационных результатов, но в то же время значительно увеличила число своих мандатов в региональных законодательных собраниях, получив, в том числе, возможность сформировать фракцию из трех депутатов в Мосгордуме.

На первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы лидер СР Сергей Миронов предложил перенести единый день голосования на второе воскресенье октября либо вообще проводить выборы весной — об этом, по его словам, уже заявляли коллеги из КПРФ и ЛДПР. Господин Миронов также заявил о необходимости принятия избирательного кодекса и исключении муниципального фильтра на выборах губернаторов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия не признает итогов выборов законодательного собрания в Туве. «Мы считаем, что выборы там фальсифицированы полностью»,— сказал господин Зюганов, отметив, что его однопартийцы «пришли в ужас» от случившегося. Отметим, «Единая Россия» получила больше 85% голосов на выборах законодательного собрания в этом регионе, тогда как коммунисты набрали чуть более 3%, отстав даже от СР (3,5%). «Мы все обобщим, будет следствие, будут разбираться»,— заявил господин Зюганов. Он также подверг критике муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов в губернаторы.

«Просили вас, Неверова (лидер фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.— “Ъ”) уговаривали, Жириновский вместе с Мироновым: давайте отменим этот идиотский порог. Ничего похожего. Трех наших кандидатов, которые имели возможность победить — в Вологодской области, в Калмыкии и Забайкалье — просто не пустили на выборы. Даже пытались целые партийные списки снимать, чего отродясь не было»,— отметил господин Зюганов.

Он также прокомментировал выборы в Мосгордуму, на которых, по его словам, зарегистрировали 34 кандидата от партии «Коммунисты России», хотя «у них ни структуры, ни денег нет», а ряду оппозиционных кандидатов отказали в регистрации. «Поэтому вся улица вздыбилась,— пояснил господин Зюганов уличные протесты в Москве.— Там, где можно было спокойно провести выборы, все чуть не превратилось в уличный вандализм».

Отметим, ранее лидер КПРФ заявлял, что располагает данными о финансировании несанкционированных акций протеста в Москве из тех же источников, что и «все "цветные революции" последних 25 лет».

Господин Зюганов также напомнил, что лидеры фракций настаивают на встрече с Владимиром Путиным: «Еще раз обращаюсь официально к председателю Думы: мы настаиваем на встрече с президентом. Я не знаю, кто перерезал эти каналы нормального общения. Организуйте встречу лидеров Думы для этой беседы, потому что он собирает своих подчиненных, они в основном поддакивают, а мы ему скажем, что реально происходит, и внесем конкретные предложения». Господин Володин ответил, что обязательно сообщит главе государства о желании руководителей фракций.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский горячо отреагировал на слова Сергея Неверова об успехах «Единой России» на минувших выборах — в том числе на выборах губернаторов 16 регионов: «Вы зачистили все поле и убрали конкурентов! — возмутился господин Жириновский.— Нас заставили наших кандидатов не выставлять или заменить!» Значительная часть его пыла была обращена против лидеров оппозиции — он, например, обвинил Алексея Навального в попытке присвоить результаты ЛДПР в Хабаровском крае, трактуя поражение ЕР как результат проекта «Умное голосование».

При этом во время пленарного заседания лидер ЛДПР подверг критике отказы властей согласовывать акции протеста: «Зачем вы запрещаете протестные акции, арестовываете, бьете людей? Не надо запрещать, тогда люди перестанут на митинги ходить!» Запреты, по мнению Владимира Жириновского, лишь способствуют популярности Алексея Навального и Любови Соболь (юрист ФБК, выдвигалась на выборы в МГД, но получила отказ в регистрации.— “Ъ”), в то время как они вполне могут оказаться иностранными агентами:

— Навальный авантюрист! Он завербован в Йельском университете, но уже не вы его убираете, и Запад его убирает! — возмутился политик.— Теперь ставка на Любу, она будет командовать всеми вами!

— Про какую Любу вы все говорите? — уточнил господин Володин, а затем предложил изучить эти вопросы думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в российские внутренние дела.— Пускай комиссия разберется. Если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана в августе на внеочередном заседании совета палаты. Во вторник Госдума приняла соответствующее постановление.

Первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что в осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов.

Иван Тяжлов