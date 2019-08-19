Иностранцев рассмотрят на комиссии

На сегодня назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет объявлено о создании специальной комиссии по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ. По данным “Ъ”, возглавить комиссию может председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Напомним, на прошлой неделе господин Пискарев обсуждал создание комиссии со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Ранее о необходимости изучения иностранного вмешательства в политическую ситуацию в России заявили члены рабочей группы временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета.

Комиссию Госдумы по изучению фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ может возглавить глава комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев, сообщили источники “Ъ” во фракции «Единой России»; другие кандидатуры не рассматривались. В пресс-службе Госдумы информацию подтвердить не смогли, телефон господина Пискарева был недоступен, его заместители по комитету вчера также были недоступны для комментариев. Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков подтвердил, что комиссию, скорее всего, возглавит господин Пискарев.

Василию Пискареву 55 лет, в 1984 году он окончил Свердловский юридический институт, после чего сделал карьеру в органах прокуратуры. В 2011 году господин Пискарев стал заместителем, а в 2012 году — первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. В сентябре 2016 года он был избран в Госдуму по списку «Единой России», а в декабре 2018 года вошел в состав высшего совета партии.

Напомним, предложение о создании парламентской комиссии по изучению фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ высказал 6 августа глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов: сославшись на данные МИДа, он заявил, что у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств». «Мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела»,— сказал господин Миронов. Его поддержали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Как сообщал “Ъ”, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел 12 августа встречу с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции и поручил господину Пискареву «изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Думы по рассмотрению фактов вмешательства». Господин Пискарев, в свою очередь, сообщил о подготовке запросов в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур. Внеочередное заседание Совета Госдумы по вопросу о создании комиссии назначено на сегодня. Господин Синельщиков пояснил корреспонденту “Ъ”, что «если факты вмешательства есть, пусть всего лишь публикации в СМИ, их надо проверять».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что руководство Госдумы таким образом поддерживает популярную в последние годы тенденцию объяснять внутренние противоречия в постсоветских странах прежде всего внешним влиянием. Связь протестных акций в Москве с иностранным влиянием приподнимает их статус, считает политолог, и позволяет поставить вопрос об эффективности решений, принятых при регистрации кандидатов и реакции на протесты. С другой стороны, «в случае победы по итогам волнений в Москве охранительного тренда» создатели комиссии смогут показать, что они его поддерживали. Политолог Александр Кынев считает, что «дежурные мантры» об иностранном вмешательстве только раздражают и без того возмущенный протестный электорат: «Этой темой уже злоупотребили». Политолог Аббас Галлямов согласен, что «заезженная пластинка о том, что за недовольными стоит Госдеп» «изрядно надоела», но «отказаться подпевать не может ни Совет федерации, ни Госдума, ни Общественная палата, ни ОНФ. Их всех мы обязательно услышим».

Напомним, 8 августа в Совете федерации прошло внеочередное заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии Андрей Климов заявил, что «в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства». «Мы все помним пляски иностранных парламентариев на Майдане. А среди тех людей, которые ходили по улицам Москвы, не было ли иностранных дипломатов? — спрашивал господин Климов участников заседания.— Есть списки у нас, кто, куда, зачем ходил. Мы неоднократно говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей — и как пехоты, и как организаторов на низком или даже высоком уровне. Есть оперативная съемка: я видел, как в переулочках напротив обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом». Члены комиссии Совета федерации заявили о необходимости ужесточения российского законодательства о митингах. Сенаторы намерены также в сентябре пригласить в палату глав представительств стран, которых подозревают во вмешательстве. Такое предложение ранее высказывали и лидеры думских фракций.

Людмила Сергеева