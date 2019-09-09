ЛДПР захватила регион размером с Турцию

Главным итогом прошедших в воскресенье, 8 сентября, выборов в Хабаровском крае стало почти полное замещение в депутатском корпусе региона и муниципалитетов представителей «Единой России» кандидатами от ЛДПР. Владимир Жириновский уже заявил, что его партия готова развить свой успех и в других регионах страны. Эксперты считают голосование за однопартийцев избранного год назад губернатора Сергея Фургала итогом вымещения реальных и мнимых обид избирателей на партию власти. При этом на господина Фургала теперь полностью ляжет ответственность за ситуацию в регионе: «Единая Россия», лишенная своих позиций, больше не сможет выступать в амплуа главного виновника всех бед, в этой роли партию заменят краевые власти, а это едва ли можно считать приобретением за два года до выборов в Госдуму.

В списках избирателей в третьем по площади в РФ (788,6 тыс. кв. км, что превосходит размеры Турции) регионе значилось свыше 986,6 тыс. человек. Голосование проходило в тяжелых погодных условиях, обусловленных паводком в бассейне Амура и мощным тайфуном Линлинг. Но, несмотря на разгул стихии, в крае работали все 782 избирательных участка, и явка составила 34,79%. За время голосования в избирком поступило 33 обращения о нарушениях, но на ход и итоги выборов нарушения не повлияли. Их подвел на брифинге в понедельник председатель избиркома Геннадий Накушнов.

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

На довыборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу победил кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с результатом 39,13% — это почти вчетверо больше, чем у кандидата «Единой России» певицы Вики Цыгановой. Прежний депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал оставил мандат в связи с избранием в сентябре 2018 года губернатором Хабаровского края. Теперь ЛДПР одержала решительную победу и на выборах депутатов в законодательную думу региона. Выборы 36 депутатов проводились по смешанной системе: 24 депутата избирались по одномандатным округам, а еще 12 — по партийным спискам. По данным избиркома, 23 мандата достались ЛДПР и еще один — КПРФ. Еще 12 мандатов пропорционально поделят ЛДПР, собравшая 56,12% голосов, КПРФ (17,24%) и «Единая Россия» (12,51%). Этот результат означает, что фракции ЕР в новой думе не будет, хотя в прежнем составе партия располагала уверенным большинством. Остальные четыре партии, участвовавшие в выборах, не дотянулись до 5%.

Победивший на довыборах депутатов в Госдуму кандидат от ЛДПР в Хабаровске Иван Пиляев Фото: instagram.com/ivan_pilyaev_ldpr

Наконец, еще одно сокрушительное поражение конкурентам либерал-демократы нанесли на муниципальном уровне. Избиравшийся от ЛДПР директор ООО «Горпищекомбинат» Александр Жорник избран мэром Комсомольска-на-Амуре, второго по величине города и основного индустриального центра региона, с результатом 55,6%. Действующий врио мэра единоросс Алексей Разин финишировал третьим с 13% голосов. На выборах в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ЛДПР собрала 96,7% мандатов: ее кандидаты получат 34 из 35 мест в Хабаровске, а также 24 из 25 мест в Комсомольске. Оставшаяся пара мандатов достанется «Справедливой России» и КПРФ.

Победивший на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре кандидат от ЛДПР Александр Жорник Фото: с личной страницы Александра Жорника в ok.ru

Окончательные итоги краевой избирком опубликует в среду, но Владимир Жириновский на пресс-конференции в Москве в понедельник сообщил, что «рад блестящему результату» ЛДПР на выборах в Хабаровском крае. По его словам, с этого момента «страна живет по хабаровскому времени». «Такого не было за всю историю новой демократии — за 30 лет»,— сказал господин Жириновский. По его словам, избирательная кампания в Хабаровском крае дала возможность «смело говорить, что такого рода выборы дают шанс оппозиционным партиям управлять какими-то территориями». ЛДПР, по словам лидера, намерена развить успех и прийти к власти также в других регионах:

«Мы не будем врываться в кабинеты власти, мы не революционеры. Мы их займем, когда они сами опустеют. Если не можете эффективно управлять — уходите. Мы можем».

Политконсультант Даниил Ермилов, участвовавший в праймериз ЕР в Хабаровском крае, увидел в выборной кампании этап борьбы колонии с метрополией за ресурсы и автономию. «Определенная группа элит в Хабаровском крае запустила медиаатаки и показала населению, что виновата во всем "Единая Россия",— считает господин Ермилов.— Ответственность за ряд решений власти электорат возложил на ЕР. Каждый избиратель сам определял, в чем именно виновата партия власти на данном витке его жизни». Эксперт подчеркнул, что Хабаровский край «всегда жил хорошо в сравнении с другими регионами, в особенности с Центральной Россией»: «Люди привыкли жить хорошо, надеялись жить еще лучше. А все те действия, которые предприняла власть, будь то пенсионная или налоговая реформа либо систематизация доходов людей, восприняты как ухудшающие их положение». Господин Ермилов признает, что партия оказалась перед необходимостью меняться, но пока не нашла удачного способа. Ошибкой он, в частности, считает выдвижение госпожи Цыгановой на довыборы в Госдуму.

Политолог профессор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), доктор политических наук Илдус Ярулин главной причиной исхода выборов в Хабаровском крае считает «обиду людей на "Единую Россию"».

Среди причин «обиды» эксперт назвал пенсионную реформу, повышение НДС и лишение Хабаровска статуса столицы Дальневосточного федерального округа.

Отторжение вызвали и присланные из Москвы кандидаты в Госдуму: их подбор был воспринят как сигнал недоверия к местным элитам. По оценкам господина Ярулина, в регионе на выборах работали 1,3 тыс. политтехнологов, которые «грубо и глупо навязывали нам не наши интересы». Фактическое поражение кандидата федеральной власти на выборах губернатора в 2018 году продолжает влиять на восприятие региона в Москве, считает господин Ярулин: отношение администрации президента к Сергею Фургалу оставляет, по его мнению, желать лучшего. И даже содержание под домашним арестом первого губернатора региона Виктора Ишаева, создавшего себе имидж защитника Дальнего Востока, могло, по мнению господина Ярулина, повлиять на настроение людей.

Напомним, 27 августа суд продлил домашний арест господину Ишаеву, задержанному в марте по делу о мошенническом хищении средств компании «Роснефть». Ревность избирателей мог вызвать и Восточный экономический форум во Владивостоке, где «ни слова не было сказано о наводнении в Хабаровском крае: говорили об Иркутской области, Забайкалье, которым оказывается мощная поддержка». «В сумме эти негативные факты и ощущения привели к отторжению прежней структуры управления, поэтому две трети населения просто не пришло на выборы,— говорит Илдус Ярулин.— Это люди, которые уже по большому счету ни во что не верят и ничего не ждут от власти. А одна треть решила сделать так, как в итоге получилось».

«Островок сопротивления» долго не продержится, считает господин Ярулин: в 2021 году пройдут выборы в Госдуму, и «оставлять ситуацию в Хабаровском крае так, как она есть, никто в Москве не будет».

Одной из первых мер может стать прямое управление финансами региона из Москвы: госдолг края оценивается более чем в 50 млрд руб.

Центр также может оставить оппозиционного губернатора один на один с необходимостью ликвидации последствий наводнения и проблемой северного завоза, полагает господин Ярулин. Информированный собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента, также призвал оценивать хабаровское поражение ЕР в контексте способности господина Фургала и его однопартийцев взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию в регионе.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Никита Прокшин