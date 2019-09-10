Самовыдвижение от успехов

26 мандатов из 45 в Мосгордуме получили самовыдвиженцы, 25 из них — от мэрии и «Единой России». Еще 20 мандатов получили кандидаты оппозиции. Все они были поддержаны «Умным голосованием» Алексея Навального, но этот факт трудно рассматривать и как предпосылку к объединению, и как основную причину избрания — хотя бы потому, что некоторые из них переизбраны на новый срок. Состав столичного парламента обновлен почти на две трети, а увеличение партийного многообразия в МГД способно создать определенное давление на городские власти. Впрочем, уже прозвучало предложение распустить думу, в которой доля оппозиции фактически утроилась по сравнению с предыдущим созывом.

Члены КПРФ в новом, седьмом по счету, созыве Мосгордумы получили 13 мандатов из 45: это почти втрое больше прежнего (в прежней Мосгордуме партия располагала пятью мандатами). По три мандата получили также представители «Яблока» и «Справедливой России», которые в МГД шестого созыва представлены не были: кроме пятерых коммунистов там заседали еще двое представителей ЛДПР и «Родины». Таким образом, оппозиция почти втрое расширила свое присутствие в столичном парламенте. Число лояльных депутатов, наоборот, сократилось: самовыдвиженцы, поддержанные мэрией и «Единой Россией», получили 25 мест.

В прежнем составе только ЕР контролировала 28 мест, а еще 10 заняли представители депутатского объединения «Моя Москва», которых открыто поддерживала партия власти.

В это объединение вошли врачи, педагоги, руководители школ и вузов, в том числе ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Руководил объединением директор Московского института развития образования Антон Молев. В новый состав он не избран, его победил кандидат «Справедливой России» Михаил Тимонов.

На этот раз «Единая Россия» сделала ставку исключительно на самовыдвижение: вскоре после праймериз в Москве было решено, что поддержка партии не улучшает стартовых позиций кандидатов. Публично партия объявила, что поддерживает на выборах 26 кандидатов, лишь за несколько дней до голосования, в конце августа. Поддержку получили, например, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, его заместитель Андрей Метельский, руководитель фракции ЕР в МГД Степан Орлов, а также ряд депутатов из объединения «Моя Москва». В итоге самовыдвиженцы, поддержанные мэрией или «Единой Россией», присутствовали почти во всех избирательных округах, кроме, например, 43-го, где еще до начала кампании взяла самоотвод основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер. Именно в этом округе после решения Мосгорсуда была восстановлена регистрация Сергея Митрохина — единственного из несистемных оппозиционеров, кому удалось успешно обжаловать отказ.

Маневр с уклонением «Единой России» от публичного участия в кампании не привел к укреплению позиций партии в МГД.

Спикеру Алексею Шапошникову и руководителю фракции ЕР Степану Орлову удалось выиграть выборы, но секретарь московского отделения партии и герой одного из последних расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Андрей Метельский со значительным отрывом проиграл коммунисту Сергею Савостьянову. Из 11 депутатов-единороссов прошлого созыва, выдвигавшихся на выборы, в новый состав прошло девять.

Всего из прошлого созыва в новый прошло 16 депутатов, в том числе трое представителей «Моей Москвы» и четверо коммунистов:

Леонид Зюганов, Николай Зубрилин, Николай Губенко и Елена Шувалова. Таким образом, новый состав столичного парламента обновился почти на две трети.

О необходимости ротации МГД на 70–75% в ЕР заявляли задолго до начала кампании. Однако на исход выборов явно влияли и другие факторы, например, «Умное голосование» Алексея Навального. Проект предполагал консолидированное голосование за наиболее перспективного, с точки зрения создателей проекта, кандидата от оппозиции в каждом округе. Поддержку «Умного голосования» получили 20 депутатов обновленной думы, включая самовыдвиженца Дарью Беседину, выигравшую выборы в 8-м округе у бывшего кандидата в мэры от КПРФ Вадима Кумина. Ряд коммунистов уже заявили, что расширение представительства КПРФ в МГД никак не связано с проектом господина Навального. А госпожа Беседина заявила о намерении на первом же заседании предложить коллегам проголосовать за самороспуск думы и проведение новых выборов. Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов предположил в беседе с “Ъ”, что найти правовые основания для роспуска, как и для отмены результатов выборов, будет достаточно сложно.

Политолог Евгений Минченко полагает, что «сам факт обилия оппозиционных кандидатов будет создавать определенное давление (на городские власти.— “Ъ”), особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году». При этом он исключил объединение оппозиционных партий для противостояния мэрии, поскольку у ряда их представителей неплохие отношения с исполнительной властью.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Владимир Хейфец