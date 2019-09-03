Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября

Рекомендации о том, как эффективно отдать свой голос за оппозицию на выборах в Мосгордуму, появятся на сайте «Умного голосования» во вторник, 3 сентября, сообщил “Ъ” сторонник Алексея Навального Леонид Волков, который занимается проектом. Отметим, с 3 сентября запрещается публикация исследований общественного мнения о выборах, назначенных на 8 сентября. При этом проект «Умное голосование» базируется в том числе на данных соцопросов. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что, если не будут публиковаться конкретные проценты и выборки, команда господина Навального закон не нарушит. Ему возражает член Совета по правам человека при президенте и участник мониторинговых групп на выборах Игорь Борисов, который выступает за ужесточение действующих норм.

«Ну, окей, нам плевать»,— так отреагировал господин Волков на вопрос “Ъ” о допустимости публикации рекомендаций «Умного голосования» 3 сентября. Именно в этот день начинает действовать запрет на размещение в СМИ и интернете социологических исследований о выборах. Начиная с 3 сентября и до 8 сентября включительно нельзя обнародовать результаты опросов, прогнозы итогов голосования, а также «иные исследования, связанные с проводимыми выборами и референдумами». Закон касается и СМИ, и интернета, санкция для граждан составляет от 500 руб. до 2,5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

На сайте «Умного голосования» при этом указано, что сторонники Алексея Навального отбрасывают свои идеологические предпочтения и определяют самого сильного оппозиционного кандидата в каждом избирательном округе, основываясь только на результатах предыдущих выборов и «текущих социологических опросах».

На вопрос о том, не опасаются ли в команде господина Навального штрафов, Леонид Волков ответил, что оппозиционеры ничего не нарушают. «Нельзя публиковать социологические исследования»,— отмечает он.

С ним склонен согласиться и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он считает, что если оппозиционеры не разместят именно данные опросов, с процентами и выборкой, то выйдут из «зоны риска». А является ли продукт господина Навального исследованием или это все-таки призыв, сегодня определить сложно, считает господин Мельконьянц. «У нас Конституцией предусмотрено свободное выражение мнений. Но то, что к команде Навального могут придраться по любому поводу и признать это исследованием, факт. На практике все что угодно может произойти, потому что против консолидированного голосования ведется кампания»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

Публикация списка «Умного голосования» даже без данных соцопросов 3 сентября будет преднамеренным нарушением, спорит с коллегой бывший член ЦИК РФ, член Совета по правам человека при президенте Игорь Борисов. «У нас закон достаточно конкретно говорит о запрете размещения меньше чем за пять дней до дня голосования информации, связанной с социологическими исследованиями. Более того, КоАП предусматривает ответственность за обнародование данных "иных исследований", связанных с проводимыми выборами»,— сказал “Ъ” господин Борисов. В то же время он отмечает, что публикация списка кандидатов все равно может быть выгодна оппозиционерам и позволит напомнить о себе.

«Если разрешить такие публикации, мы откроем двери для войны социологических замеров,— считает Игорь Борисов.

— Когда каждый штаб будет публиковать свои данные накануне выборов, и это будет вводить избирателя в заблуждение. Поэтому законодатель это запретил». Он полагает, что прокуратура должна вынести сторонникам господина Навального предупреждение о недопустимости данного нарушения, а в дальнейшем нужно еще ужесточать избирательное законодательство.

Владимир Хейфец