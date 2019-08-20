Возмещение НДС за неоплаченный газ сочли хищением

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Аркадия Деревянко, обвиняемого в махинациях с НДС на сумму более 1 млрд руб. Аркадий Деревянко вину не признает, а его защита отмечает, что в деле речь идет о возмещении налога за газ, приобретенный ООО, но неоплаченный и, возможно, похищенный потребителями. После того как в суде была установлена необоснованность возмещения, всю возмещенную сумму вернули налоговым органам.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, курирующий Северный Кавказ, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Аркадия Деревянко, направив его для рассмотрения по существу в Пятигорский городской суд Ставропольского края.

Главным управлением МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Аркадий Деревянко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с марта 2013 года по май 2015 года Аркадий Деревянко представлял в инспекцию ФНС России по Пятигорску налоговые декларации и бухгалтерские документы, содержащие ложные данные об объемах и стоимости реализованного ООО природного газа, незаконно возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость, похитив таким образом из бюджета свыше 1 млрд руб., которые использовал в коммерческой деятельности общества. «Причиненный ущерб в ходе следствия был возмещен в полном объеме»,— подчеркнули в надзорном ведомстве, отметив, что уголовное дело было возбуждено с учетом материалов предшествовавшей ему прокурорской проверки.

В свою очередь, адвокат Павел Лапшов, представляющий Аркадия Деревянко, сообщил “Ъ”, что в уголовном деле, которое предстоит рассмотреть суду, более 100 томов.

Господин Лапшов подчеркнул, что его подзащитный, бывший капитан-подводник, достигший пенсионного возраста, вину в инкриминируемом преступлении не признает, полагая, что не было самого события преступления.

Защитник рассказал, что руководители «Газпром межрегионгаз Пятигорск» задолго до того, как предприятие возглавил Аркадий Деревянко, направляли в ФНС документы о возмещении НДС по газу, который приобретался ООО и направлялся потребителям, но последними в силу разных причин не оплачивался. Никакого криминала в этом не было до тех пор, пока уже в бытность гендиректором ООО Аркадия Деревянко суд вынес решение в пользу ФНС. Налоговикам, отметил господин Лапшов, предприятие вернуло спорную сумму, из которой, по его словам, обвиняемый не потратил на себя ни копейки. «Речь идет об арбитражном споре, который искусственно перевели в уголовную плоскость»,— отметил защитник.

Несмотря на обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено до десяти лет заключения, Аркадий Деревянко не задерживался и не арестовывался судом, однако находился под подпиской о невыезде вначале в Пятигорске, а затем в Кемерово, где он работал.

Интересно, что в свое время заместителем Аркадия Деревянко в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» числился скандально известный Рауль Арашуков.

Аркадий Деревянко, уличив последнего в неблаговидных поступках, добился его отставки. Правда, Рауль Арашуков вскоре устроился в ставропольский межрегионгаз, а затем и вовсе стал советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». При этом он не раз обещал «посадить» своего гонителя. Напомним, что сейчас Арашуков-старший вместе со своим сыном экс-сенатором от КЧР Рауфом Арашуковым находятся в СИЗО в Москве по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), которое похитило природный газ у «Газпрома», оцениваемый почти в 30 млрд руб.

Николай Сергеев