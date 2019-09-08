Министром внутренних дел Крыма назначен Павел Каранда

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Павла Каранду министром внутренних дел Республики Крым, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства. С июля 2019 года господин Каранда был врио главы МВД региона

55-летний Павел Каранда в 1985 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. После ее окончания и до 2002 года работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по организованной преступности Североморского ГОВД Мурманской области. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции. Затем руководил ОВД Ленинского округа, а с 2009 по 2011 годы УВД по городу Мурманску. После этого Павел Каранда был замначальника УВД Мурманской и Вологодской области. В Крыму он с осени 2016 года работал заместителем министра внутренних дел — начальником полиции. Господин Каранда генерал-майор полиции. Его предшественник Олег Торубаров был уволен со своего поста 11 июля в связи с выходом на пенсию.

Вадим Никифоров, Симферополь