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Генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Из ведомства уходит генерал, занимавшийся защитой прав детей

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Как стало известно “Ъ”, президент России своим указом освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова. Его выслуга составила около 50 лет. В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, социально незащищенных семей. Особый резонанс получила история, когда благодаря действиям Игоря Комиссарова удалось вывезти в Москву для операции лишившегося ноги сирийского мальчика.


По данным “Ъ”, генерал юстиции Игорь Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Выпускник Суворовского училища, господин Комиссаров успел послужить в разных ведомствах: Группе советских войск в Германии, органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете. С учетом участия в боевых действиях в горячих точках (Игорь Комиссаров дважды находился в длительных командировках на Северном Кавказе, был там контужен, получил орден Мужества) общая выслуга у генерала составила около 50 лет. Награжден тремя госнаградами, а также тремя десятками ведомственных и иностранных.

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п.

Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе».

Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился. «Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры»,— шутит он.

«С Игорем Федоровичем мы всегда были на связи в режиме 24 на 7, да и сейчас тоже,— сказала “Ъ” уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.— Вместе нам удалось помочь многим. Одна из недавних историй связана с сирийским мальчиком Ахматом. Играя во дворе, ребенок подорвался на мине, лишился ноги. Чтобы сохранить вторую ногу, нужно было ехать в Россию. Все получилось, Ахмат оказался в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии... Подобные истории можно рассказывать очень долго. Он занимал жесткую позицию в дискуссии с ведомствами по различным вопросам в сфере детства, когда вместо решения проблемы чиновники пытались отделаться самоотчетами и формализмом».

Александр Александров, Валерия Мишина


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