«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов «дела 27 июля»

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными фигурантов «московского дела»: Данилу Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. По мнению правозащитников, 27 июля прошли «не массовые беспорядки, а незаконные массовые задержания и избиения манифестантов силовиками».

«Мы требуем немедленного освобождения указанных людей, привлечения к ответственности виновных в их незаконном преследовании, а также виновных в насильственных разгонах мирных собраний в Москве и других городах России»,— говорится в заявлении центра.

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Напомним, несанкционированная акция против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла 27 июля. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек.

Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца приговорили к трем и двум годам колонии общего режима соответственно. Евгению Коваленко дали три с половиной года колонии общего режима, Кирилла Жукова также приговорили к трем годам колонии. Егор Жуков и Сергей Фомин находятся под домашним арестом, Самариддин Раджабов, Айдар Губайдулин и Алексей Миняйло — в СИЗО.

О первых приговорах — в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».