«Когда судья огласила решение, Кирилл Жуков побледнел»

Суд приговорил фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова к трем годам колонии. Свою вину он не признал. На несанкционированной акции протеста 27 июля Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Его признали виновным в применении насилия к силовикам. Подробности заседания — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

— Накануне прокуратура, когда шли непосредственно слушания по существу дела Кирилла Жукова, настаивала на четырех с половиной годах колонии общего режима, то есть всего на полгода меньше максимального срока наказания. Но судья все-таки назначила не то наказание, которое просила прокурор, а три года колонии.

Тем не менее, когда судья оглашала приговор, она пояснила, за что конкретно Кирилл Жуков отправится в колонию. Речь идет о том, что на акции 27 июля 28-летний мужчина подошел к цепи из росгвардейцев, в ней в том числе стоял боец-пулеметчик по фамилии Мадреймов. Жуков попытался откинуть забрало шлема у бойца, в итоге этот рядовой откинул голову назад, ремешок шлема сдавил ему подбородок и тем самым причинил физическую боль. Примерно такие же показания давали и коллеги, сослуживцы этого рядового.Более того, виновность Кирилла Жукова, по словам судьи, также подтверждалась тем, что на него составили административный протокол за участие в несанкционированном митинге 27 июля. Эксперты, которые анализировали видеозапись, с которой все и начиналось, также установила, что на этом видео был именно Кирилл Жуков. Даже проводился следственный эксперимент: следователи восстанавливали момент, когда Кирилл Жуков подходил к росгвардейцу и пытался поднять забрало.

Сам же Кирилл Жуков, когда это все слышал, выглядел довольно неспокойно. Перед заседанием он ходил по так называемому аквариуму, по камере в разные стороны, но пытался как-то скрыть нервозность, но получалось у него это не очень хорошо. Он был одет во все черное: брюки, рубашка на выпуск. Когда судья огласила решение, 28-летний мужчина побледнел, и, в общем-то, никак этот приговор комментировать не стал.

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Адвокат Светлана Байтурина после заседания заявила, что будет обжаловать это решение — на это у защиты есть 10 дней. Она заявила, что в практике вообще не видела реальных приговоров по статье о применении насилия. Кроме заявлений непосредственно этого росгвардейца и показаний его коллег никаких доказательств, по ее словам, все-таки представлено не было. Адвокат назвала это решение людоедством. По ее словам, государство просто отправило в колонию человека, который занимается благотворительностью, который сам раньше тоже служил во внутренних войсках, которые потом перешли в Росгвардию, и в принципе плохо не относился к бойцам.