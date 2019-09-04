Генпрокуратура сочла профессиональными действия силовиков на митингах в Москве

Генеральная прокуратура РФ одобрила действия силовых структур на митингах и несанкционированных акциях, прошедших в июле и августе в Москве, сообщает «РИА Новости». «Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом»,— сказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несанкционированного митинга 27 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Комитет против пыток сообщил, что пятеро пострадавших при задержаниях во время митингов в Москве 27 июля и 3 августа подали жалобы в Следственный комитет России.

Защита осужденного за применение насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ) Евгения Коваленко на несанкционированной акции в Москве 27 июля считает, что сотрудники правоохранительных органов на митинге «избивали мирных граждан» и неоправданно применяли силу и спецсредства, а господин Коваленко пытался защитить других активистов.

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Московское управление полиции также проводит служебную проверку из-за грубого задержания Дарьи Сосновской, которую в живот ударил полицейский. После задержания у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После инцидента госпожа Сосновская обратилась в Следственный комитет России с требованием наказать сотрудника МВД.

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».