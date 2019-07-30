СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции 27 июля

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило угловое дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, говорится в сообщении на сайте СКР.

По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». Следователи намерены оценить действия организаторов акции, тех, кто призвал на нее выйти, и тех, кто на нее пришел.

Согласно статье 212 УК РФ, за организацию массовых беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы, участие в них — до восьми лет, призывы к массовым беспорядкам наказываются двумя годами лишения свободы.

Акция 27 июля началась у здания мэрии и проходила в центре города несколько часов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных. После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сегодня, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию заранее спланированными массовыми беспорядками. По его мнению, применение силы полицейскими было адекватным. Господин Собянин считает, что в ближайшую субботу, 3 августа, организаторы «готовят новую провокацию для горожан».

На 3 августа была подана заявка о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали.

Подробнее о новой акции читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».