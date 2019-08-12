Девушка, которую на акции протеста ударил полицейский, пожаловалась в СКР

Задержанная после митинга в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права». Telegram-канал Baza узнал предполагаемое имя полицейского от его коллег.

Госпожа Сосновская рассказала, что вечером 10 августа вышла из магазина и шла по улице Забелина, когда увидела, как полицейские тащат по земле человека с признаками инвалидности. Она подошла и потребовала отпустить его, но силовики не отреагировали на ее просьбу. Тогда девушка пошла дальше по улице, но они погнались за ней. Полицейские были в шлемах, масках, касках, бронежилетах и с дубинками.

Они не представились, и ничего не требуя, схватили госпожу Сосновскую за обе руки и поволокли в автозак. У одного из них упала дубинка, после чего он ударил девушку кулаком в живот справа. Сама она считает, что полицейский разозлился из-за упавшей дубинки.

Полиция Москвы устанавливает имя сотрудника, который ударил девушку кулаком в живот во время задержания после митинга 10 августа.



До этого полиция предпочитала никак не реагировать на видео, на котором было чётко зафиксировано правонарушение одного из их сотрудников. pic.twitter.com/oiQ1LpWQoZ — baza (@bazabazon) August 12, 2019

Госпожу Сосновскую защищает адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова. По ее словам, в действиях полицейского могут усматриваться признаки превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункты «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фотографию полицейского и обратился к руководству ГУ МВД по Москве с просьбой проверить его причастность к преступлению. Человека, изображенного на фото, по словам Baza, зовут Сергей Цыплаков, и он служит в пятом батальоне второго ОПП ГУ МВД по Москве. Канал отметил, что получил эту информацию от его коллег. Сегодня утром в отделе полиции города прошло две проверки.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников.

Последняя акция протеста — согласованная — состоялась 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс.

Очередная акция может пройти 17 августа. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев уже подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

О ситуации с госпожой Сосновской — в материале “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».