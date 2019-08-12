Полицейского ищут правозащитники

Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую. Девушка намерена подать заявление в СКР с требованием наказать полицейских. Тем временем Следственный комитет задержал четырнадцатого фигуранта дела о «массовых беспорядках» 27 июля.

После мирного окончания субботнего митинга на проспекте Сахарова часть протестующих отправились на «прогулку к администрации президента». В районе Чистых прудов и Китай-города полиция начала жесткие задержания: по свидетельству корреспондентов “Ъ”, силовики забирали не только протестующих, но и случайных прохожих. Многочисленные свидетели задержаний снимали их на видео. Два ролика широко разошлись в выходные в соцсетях. На первом видео сотрудники в полной боевой выкладке задерживали юношу с инвалидностью: задержанный не мог быстро идти, его фактически тащили к автозаку. На втором несколько полицейских грубо ведут девушку — и один из них без повода внезапно бьет ее кулаком в живот. При этом лица правоохранителей скрыты шлемами и масками. Девушку с видеозаписи зовут Дарья Сосновская; ее адвокат Татьяна Молоканова рассказала “Ъ”, что в субботу девушка сначала посетила митинг на проспекте Сахарова, а потом «отправилась по своим делам». «Она была одна, спокойно шла в районе Ильинки и увидела, как сотрудники полиции грубо задерживают инвалида. Дарья сказала: "Отпустите человека". Полицейские дотащили юношу к автозаку, а потом побежали назад, к Дарье»,— рассказала адвокат. Ее подзащитная утверждает, что полицейские не представились и не показали удостоверений — сразу начали выкручивать руки.

«По пути к автозаку один из сотрудников выронил на асфальт дубинку, видимо, это его разозлило,— предполагает адвокат.— Он ударил Дарью кулаком в грудь, потом уже у автозака ее еще раз ударили кулаком по голове».

В ОВД на Дарью составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга) и выписали повестку в суд на 13 августа. «Она вернулась домой, почувствовала себя плохо, обратилась в медицинское учреждение. Там ей зафиксировали ушибы грудной клетки и головы»,— рассказала адвокат. По ее словам, Дарья Сосновская намерена добиваться наказания для ударивших ее полицейских. «В ближайшее время я подам заявление в Следственный комитет по факту превышения должностных полномочий и нанесению телесных повреждений,— сказала Татьяна Молоканова.— Я уверена, что СКР легко установит личность виновных. Это их прямая обязанность».

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тыс. руб. «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве». Адвокат Молоканова заявила “Ъ”, что не имеет отношения к этой инициативе; сам господин Чиков не стал сообщать “Ъ” подробности об объявленном вознаграждении, заявив лишь: «За что выплатят деньги — уже сказано». Из всех силовых ведомств историю избитой девушки прокомментировала только Росгвардия: в заявлении для редакции «Говорит Москва» утверждается, что «сотрудники, запечатленные на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии».

В воскресенье Следственный комитет задержал уже 14-го человека по делу о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля — им стал волонтер партии «Яблоко» Валерий Костенок. Ранее господин Костенок был задержан на акции 27 июля и двое суток провел в ОВД. Поздно вечером адвокат Константин Кузьмин сообщил ТАСС, что Валерий Костенок «признает вину». На момент сдачи номера “Ъ” не удалось получить подтверждения этой информации у знакомых и однопартийцев задержанного.

Александр Черных