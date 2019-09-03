Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором

В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве. Прокуратура считает господина Коваленко виновным сразу по двум эпизодам о причинении насилия представителям власти и просит отправить его в колонию на пять лет. Адвокат и подсудимый обстоятельства происшедшего в целом не отрицают, но считают, что преступления не было. По мнению адвоката Мансура Гильманова, силовики неправомерно применяли в отношении мирных граждан силу, а подсудимый их защищал. Решение суд не вынес: судья огласит его завтра в 14:00.

Дело Евгения Коваленко рассматривалось в Мещанском суде по двум эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ — о применении к представителю власти насилия, неопасного для жизни и здоровья. События происходили во время несанкционированной акции оппозиции 27 июля рядом с пересечением Театрального проезда и улицы Рождественка. По словам прокурора отдела гособвинителей прокуратуры Москвы Антона Сизова, охранник Московской железной дороги офицер запаса 48-летний Евгений Коваленко толкнул сотрудника полиции Евгения Терещенко, задерживавшего другого участника митинга. В результате господин Терещенко упал на гранитные ступени, что причинило ему «острую боль, не проходившую около часа», и моральные страдания — как он заявил в суде, «неприятно», когда полицейского толкают. После этого, согласно позиции прокуратуры, Евгений Коваленко также оттаскивал от митингующих за бронежилет сотрудника ОМОН Росгвардии Максима Салиева, а потом бросил в него мусорный бак, попав в область поясницы. Росгвардеец также сообщил о болевых ощущениях и указал на моральный вред, заявив о «неприятных» чувствах.

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Первый пострадавший, Евгений Терещенко, сообщил, что сначала заступился за коллегу из Росгвардии, оттолкнув господина Коваленко, чтобы тот не утащил гвардейца за бронежилет в толпу: «Я его оттолкнул, получается, внешней стороной ладони, согнутой в кулак, и в область плеча. По лицу я его не бил, удары не наносил»,— сказал полицейский. Евгений Коваленко же заявил, что получил удар в область шеи. Вопрос адвоката полицейскому о том, чем отличается толчок от удара, судья сняла. Господин Терещенко сообщил, что «попытался оттолкнуть мусорный бак», который в итоге «попал в нижнюю часть спины» росгвардейца.

Прокуратура привлекла пятерых свидетелей, в разной степени сотрудничающих с органами внутренних дел.

Позиция адвоката Мансура Гильманова строится на том, что в целом сотрудники правоохранительных органов на митинге «избивали мирных граждан» и неоправданно применяли силу и спецсредства, а господин Коваленко пытался защитить других активистов. Однако подавляющую часть вопросов к пострадавшим и свидетелям о том, применялись ли к митингующим сила и спецсредства, судья Олеся Менделеева сняла. «Это к делу не относится»,— говорила она, поясняя, что необходимо уточнить действия именно Евгения Коваленко.

Тем не менее адвокат продолжил задавать вопросы полицейскому Евгению Терещенко, указывая на кадры из видеосъемки: «Как могло получиться, что после удара сотрудника Росгвардии резиновая дубинка сломалась о спину человека, который уже лежал на земле, и отскочила на ту гранитную ступень, по которой вы волокли (другого.— “Ъ”) человека за волосы?» Но и этот вопрос судья сняла.

Также госпожа Менделеева не согласовала ходатайство адвоката о запросе суда к властям Чеховского района о получении характеристик на Евгения Коваленко, который ухаживает за своей пожилой и больной матерью. Зато к делу приобщили документ о том, что господин Коваленко является почетным донором. Защитник также пытался опросить потерпевшего полицейского с помощью фотоснимков с места митинга, которые, по его словам, в том числе вырезаны из находящейся в деле видеосъемки, однако в этом ему опять же отказали.

Мансур Гильманов не спорит с описанными обвинением обстоятельствами происшедшего, но не признает факт совершения преступления, так как, по его мнению, сотрудники правопорядка вели себя неправомерно. Адвокат также предложил провести экспертизу представленной им видеозаписи происходящего, потому что ни один из просмотренных на заседании видеороликов, по его мнению, не доказывает соприкосновение урны с поясницей росгвардейца.

Подсудимый также выступил перед судом. «Я вину не признаю,— заявил он.— 27 июля я принимал участие в мирной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Я стал свидетелем, как два бойца Росгвардии начали бить граждан дубинками. Никаких предупреждений, что будет применяться физическая сила и спецсредства, не было». По словам господина Коваленко, происходящее ввело его в «состояние аффекта» и он попытался помочь митингующим. «Из отчаяния, так как я не смог помешать задержанию митингующего, я швырнул в сторону удаляющихся Салиева и Терещенко бак из-под мусора. Но как я увидел на видеозаписи, урна если и коснулась кого-то, то только того парня, которого задерживали».

Пострадавший от бака Салиев с этим утверждением не согласился. После этого прокурор Антон Сизов спросил, каким образом Евгений Коваленко относится к теме выборов в Мосгордуму. Подсудимый ответил, что, хоть и является жителем Чеховского района Подмосковья, решил поддержать московских избирателей. Судья также зачитала протокол, составленный ранее, после задержания, в котором Евгений Коваленко признавал, что бак попал в спину росгвардейца. Господин Коваленко и его адвокат в ответ заявили, что протокол был составлен с нарушениями, подсудимый давал объяснения ночью, уставшим, под давлением, а после ознакомления с видеозаписями понял, что все же не попал урной по правоохранителю.

Полицейский Терещенко заявил, что за медпомощью не обращался, но «синяк был». Росгвардеец Максим Салиев к врачам обратился, но они не выявили у него травматических повреждений, говорится в представленных прокуратурой документах. Стоит отметить, что господа Терещенко и Салиев выглядят гораздо крупнее напавшего на них Евгения Коваленко, «худощавое телосложение» которого отмечалось сторонами на суде. Тем не менее, как добавляет обвинение, не нашли травматических повреждений и у господина Коваленко. К административной и уголовной ответственности он ранее не привлекался, жалоб от соседей по дому на нарушение порядка не поступало. Гособвинитель сначала попросил по четыре с половиной лет лишения свободы за каждый из двух эпизодов, однако в итоге с учетом состояния здоровья матери Евгения Коваленко и прочих обстоятельств попросил пять лет колонии общего режима. Господа Терещенко и Салиев отказались комментировать “Ъ” данное требование. Заседание продлилось до позднего вечера, поэтому решение судья вынесет завтра в 14:00.

Владимир Хейфец