Пострадавшие от действий силовиков на митингах в Москве пожаловались в СКР

Комитет против пыток сообщил, что пятеро пострадавших при задержаниях во время митингов в Москве 27 июля и 3 августа подали жалобы в Следственный комитет России.

Один из обратившихся за помощью к юристам комитета утверждает, что на акции 27 июля «сотрудник Росгвардии ударил его элеткрошокером». В травматологическом пункте у него были зафиксированы: «открытая рана задней стенки грудной клетки, ушибы мягких тканей грудной клетки и ссадины грудной клетки слева». Еще один пострадавший рассказал о том, что ему сломали руку, «выполняя боевой прием загиб руки за спину». Третий сообщил об избиении на территории ОМВД «Печатники» после оспаривания. Еще два человека пожаловались на насилие при задержании.

«Все указанные факты изложены в поданных в Следственный комитет сообщениях о преступлениях и подкреплены имеющимися медицинскими документами, фото- и видеоматериалами, объяснениями задержанных и свидетелей»,— говорится в сообщении на сайте Комитета против пыток.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несанкционированного митинга 27 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

О московских протестах этого лета читайте в материалах “Ъ”.

О применении силы сотрудниками правоохранительных органах — в публикации “Ъ”.