Гособвинение запросило пять лет лишения свободы для бросившего урну в росгвардейца

Прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Москвы Антон Сизов запросил пять лет лишения свободы для охранника и отставного офицера Евгения Коваленко. По версии следствия, во время акции 27 июля он бросил в сотрудника ОМОН Росгвардии Максима Салиева мусорный бак и толкнул полицейского Евгения Терещенко.

«Прошу признать Коваленко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ по двум эпизодам и назначить по каждому эпизоду наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы по каждому из них. С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимого (который содержит пожилую мать.— “Ъ”) назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения прошу оставить в силе в виде заключения под стражу»,— передает слова прокуратора корреспондент “Ъ” из зала Мещанского районного суда.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

Дело Евгения Коваленко рассматривается в Мещанском суде по двум эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ — о применении к представителю власти насилия, неопасного для жизни и здоровья. События происходили во время несанкционированной акции оппозиции 27 июля рядом с пересечением Театрального проезда и улицы Рождественка. По словам господина Сизова, во время акции 27 июля охранник московской железной дороги офицер запаса 48-летний Евгений Коваленко толкнул сотрудника полиции Евгения Терещенко, задерживавшего другого участника митинга. Сотрудник полиции упал на гранитные ступени, что причинило ему, как он заявил в суде, «острую боль, не проходившую около часа», и моральные страдания.

После этого, согласно позиции прокуратуры, Евгений Коваленко оттаскивал от митингующих сотрудника ОМОН Росгвардии Максима Салиева и бросил в него мусорный бак, попав в область поясницы. Росгвардеец также указал на болевые ощущения и моральный вред. При этом господин Терещенко к врачам не обращался, а у господина Салиева медики травматические повреждения не обнаружили.

«На самом деле мусорный бак вообще не попал в Салиева, как это видно на видеозаписи»,— подчеркнул адвокат Мансур Гильманов.

27 июля в столице прошел несанкционированный митинг из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали свыше десяти человек. Некоторым из низ помимо этого также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы перевел под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках: волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергея Фомина и студента ВШЭ Егора Жукова. При этом с Егора Жукова были сняты обвинения по делу о массовых беспорядках. Однако перед этим ему предъявили новое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете за ролики в блоге на YouTube (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Также сегодня Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца приговорили к трем годам и двум годам колонии общего режима соответственно за применение насилия к представителям власти. Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено.

О судах над участниками протестных акций — в публикации “Ъ” «Осужденные и освобожденные».