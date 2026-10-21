Shafaq: Ирак закрыл КПП на границе с Ираном
Правительство Ирака закрыло большую часть погранпунктов на границе с Ираном «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источники.
По данным издания, распоряжение федерального правительства Багдада вступило в силу с 6:00 среды. В частности, был закрыт пограничный переход «Аль-Шиб» на востоке провинции Майсан. Представители местных властей объяснили решение техническими причинами.
Как сообщил источник Shafaq News, такие меры были приняты в ходе расследования атак беспилотников на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии. Через эти КПП из Ирана могли переправляться материалы, оружие и компоненты для сборки БПЛА, считают власти.
Нефтепровод «Восток — Запад» был атакован 12 сентября. Власти Ирака подтвердили, что БПЛА запустили в провинции Майсан. Тогда премьер-министр страны Али аз-Зейди уже издавал приказ о закрытии нескольких пограничных пунктов, включая «Шаламче», «Аль-Шиб» и «Мандали».