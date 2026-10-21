Shafaq: Ирак закрыл КПП на границе с Ираном

Как сообщил источник Shafaq News, такие меры были приняты в ходе расследования атак беспилотников на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии. Через эти КПП из Ирана могли переправляться материалы, оружие и компоненты для сборки БПЛА, считают власти.