Рубио: для заключения соглашения нужно говорить и с Москвой, и с Киевом

20 октября в Осло прошли переговоры американского спецпосланника Стива Уиткоффа и президентов Украины и Финляндии Владимира Зеленского и Александра Стубба, а также норвежского премьера Йонаса Гара Стёре. Ожидается, что после этого господин Уиткофф посетит Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.