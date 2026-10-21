Рубио: для заключения соглашения нужно говорить и с Москвой, и с Киевом
Для достижения мирного соглашения по Украине необходимо разговаривать и с Москвой, и с Киевом, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
«Я часто слышу по телевизору: мол, о, вы поощряете таких-то тем, что с ними разговариваете. Ну, это абсурд. К примеру, как заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не вести диалог с Россией и Украиной?» — сказал американский госсекретарь (цитата по Forbes News).
Господин Рубио также добавил, что президент США Дональд Трамп — не тот человек, «который разговаривает только с теми, кто готов идти на уступки».
20 октября в Осло прошли переговоры американского спецпосланника Стива Уиткоффа и президентов Украины и Финляндии Владимира Зеленского и Александра Стубба, а также норвежского премьера Йонаса Гара Стёре. Ожидается, что после этого господин Уиткофф посетит Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.