Politico: в ЕС связали позицию Трампа с неприязнью к Зеленскому
Некоторые европейские чиновники считают причиной высказываний президента США Дональда Трампа против Украины личную неприязнь. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и экспертов.
«Я действительно считаю, что это личное», — сообщил Politico бывший британский министр Дэвид Лидингтон. Он назвал американского президента эгоцентричным.
Один из представителей правительства страны ЕС в разговоре с изданием отметил, что господин Трамп «просто не переносит» президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат из страны ЕС добавил, что Дональд Трамп «критиковал Украину, ЕС, НАТО, но почти никогда не говорил ничего критического о Путине».
Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия «нормально себя ведет» по отношению к Украине, а также что Вооруженные силы Украины не смогут долго продолжать конфликт с РФ. Кроме того, он заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно» на переговоры и призывал поручить вести переговоры кому-то другому.