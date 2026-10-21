Politico: в ЕС связали позицию Трампа с неприязнью к Зеленскому

Один из представителей правительства страны ЕС в разговоре с изданием отметил, что господин Трамп «просто не переносит» президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат из страны ЕС добавил, что Дональд Трамп «критиковал Украину, ЕС, НАТО, но почти никогда не говорил ничего критического о Путине».