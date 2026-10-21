Ход слоном
Российским разработчикам электроники ищут партнеров в Индии
Россия может организовать поставки систем автоматизированного проектирования в Индию и размещение на местных фабриках заказов на выпуск отечественных чипов. Такое партнерство позволит расширить для разработчиков рынки сбыта и доступ к производственным мощностям. Участники отрасли считают российское инженерное ПО конкурентоспособным, но предупреждают о сложностях выхода на индийский рынок.
Минпромторг прорабатывает возможность взаимодействия российских электронных компаний с профильными организациями Индии. В частности, обсуждается поставка российских систем автоматизированного проектирования (САПР) в Индию и производство разработанной в России электронной компонентной базы индийскими фабриками. Об этом “Ъ” рассказал источник, близкий к Минпромторгу, и подтвердили два собеседника в компаниях—производителях электроники и один в профильной ассоциации.
Два собеседника “Ъ” утверждают, что замминистра промышленности и торговали Василий Шпак поручил работу над совместными проектами с Индией ФГАУ ЦИТ — подведомственной Минпромторгу структуре, которая координирует работу с цифровыми атташе, а также оказывает консалтинговые и аналитические услуги. По их словам, основная идея проекта — «найти новые рынки для экспорта российских решений». Еще один собеседник, близкий к Минпромторгу, утверждает, что небольшие российские компании стремятся в Индию, поскольку рынок знакомый и «на слуху», но чаще выбирают все же постсоветское пространство: там нет языкового барьера и гораздо проще логистика.
Служба цифровых атташе — это государственный проект Минпромторга и Минцифры РФ, запущенный в 2023 году для продвижения российских ИТ-продуктов, ПО и радиоэлектроники за рубежом. Служба присутствует в 35 государствах, включая Китай, Индию, ОАЭ, Казахстан, Вьетнам и др.
Представители Минпромторга, ГК «Элемент», Yadro (входит в «ИКС Холдинг»), «Аквариуса», GS Group и «Байкал Электроникс» отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос во ФГАУ ЦИТ.
Отечественные решения в областях CAD и PLM-систем сейчас позволяют российским разработчикам микро- и радиоэлектронного оборудования создавать новые современная электронные приборы, робототехнические системы и т. д., и данные САПР вполне конкурентоспособны для экспорта, считает представитель Московского научно-исследовательского института радиосвязи. С учетом того что Индия является активно развивающимся центром электронной промышленности в Юго-Восточной Азии, спрос на такую продукцию может быть достаточно высоким, полагает он.
Что касается ЭКБ, продолжает представитель института, размещение «контрактного производства» в Индии своих разработок — «это реальная возможность закрыть наши потребности в современной ЭКБ». Впрочем, источник в одном производителе электроники полагает, что идея производить устройства в Индии достаточно «утопична»: конечные устройства на базе индийской ЭКБ будут проигрывать в цене продукции китайских производителей.
Индия представляет потенциальный интерес для российских разработчиков, но выход на ее рынок требует значительных усилий по продвижению, адаптации продукта, обучению пользователей и организации технической поддержки, говорит директор направления развития технологий инженерного моделирования ИТ-холдинга Т1 Алексей Харитонович. Одним из перспективных форматов международного развития, по его словам, может стать технологическое партнерство с локальными компаниями, в том числе интеграция российских расчетных технологий в их программные продукты.
Отношения России и Индии традиционно являются дружескими на всех уровнях, включая членство в БРИКС, напоминает партнер Lidings Дмитрий Кириллов. В то же время вывод российского ИТ-бизнеса на этот рынок будет непростым: Индия многие годы лидирует в ИТ-сфере, и ее внутренний рынок можно назвать перегретым, считает он. Представитель производителя электроники Fplus считает, что перспективнее рассматривать сотрудничество с Индией в химических и редкоземельных материалах, где нет недостатка в недорогой рабочей силе и уже построены необходимые фабрики.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 7