Сенат Франции отменил регулирующий рабство «Черный кодекс» XVII века
Сенат Франции принял законопроект об отмене «Черного кодекса» XVII века. Документ регулировал положение рабов во французских колониях. За принятие закона проголосовали 320 сенаторов, против — ни одного. 18 человек воздержались, еще 10 не участвовали в голосовании.
Законы «Черного кодекса» (Code Noir), введенные между 1685 и 1724 годами, формально утратили силу еще в 1848 году вместе с отменой рабства во Франции. Однако они продолжали числиться в юридических реестрах страны.
Законопроект также обязывает правительство изучить последствия рабства на своих заморских территориях и «оценить место, отводимое истории рабства, работорговли и их отмены в школьных учебных программах».
Инициатором проекта выступил депутат от Гваделупы Макс Матиасен. «Отмена — это прежде всего способ показать, что подобных положений не должно существовать, что подобному мусору не место во французском праве»,— сказал он (цитата по The New York Times).