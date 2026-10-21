Памятник Солженицыну во Владивостоке вернули на прежнее место

Памятник Александру Солженицыну установили на Корабельной набережной в сентябре 2015 года. 20 октября 2026-го в сети появились фотографии, на которых скульптуру перемещают на грузовик. Как сообщили в мэрии, власти города решили демонтировать памятник и перенести его в другое место, так как на Корабельной набережной он не соответствует «тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории». Речь идет о мемориальном комплексе, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел».