Памятник Солженицыну во Владивостоке вернули на прежнее место
Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну, демонтированный накануне, возвращен на Корабельную набережную столицы Приморья. В мэрии сообщили, что на новом месте скульптура «не соответствует пространственным характеристикам».
Как пояснили в управлении по работе со СМИ мэрии Владивостока, памятник начали устанавливать на новой площадке вдали от центра города — в сквере Веры и Надежды. «Уже в процессе установки и эксплуатации выяснилось, что габариты скульптурной композиции не в полной мере соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера: монумент визуально перегружает небольшую рекреационную зону»,— сообщил сотрудник мэрии.
В городскую администрацию поступили обращения жителей, которые жаловались, что «памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки» в сквере, добавили в управлении. «С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную»,— пояснили там.
При этом власти Владивостока не отказываются от переноса памятника — его вновь попытаются установить в сквере Веры и Надежды после «доработки площадки». Сроки завершения работ в мэрии не раскрыли.
Памятник Александру Солженицыну установили на Корабельной набережной в сентябре 2015 года. 20 октября 2026-го в сети появились фотографии, на которых скульптуру перемещают на грузовик. Как сообщили в мэрии, власти города решили демонтировать памятник и перенести его в другое место, так как на Корабельной набережной он не соответствует «тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории». Речь идет о мемориальном комплексе, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел».