«Вершиной среди истерик капризной звезды стал конфликт с шейхами»
Владимир Осипов — о Криштиану Роналду
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Когда речь заходит о звездных капризах в мире спорта, без футбольного нападающего Криштиану Роналду не обойтись. Его состояние оценивается в $1,5 млрд. Он летает на собственном самолете, имеет коллекцию дорогих часов и автомобилей, играет в настольный теннис и покер и даже ездит на рыбалку. Но хобби не помогают успокоить нервную систему игрока.
Криштиану всегда очень остро реагировал на любые, с его точки зрения, несправедливые решения. Не так давно он покинул сборную только потому, что главный тренер португальцев не выпустил его на поле, заставив разминаться, и потом прилюдно за это не извинился.
Но, пожалуй, вершиной среди многочисленных истерик капризной звезды стал конфликт с арабскими шейхами. Дело в том, что один из крупных инвестиционных фондов Саудовской Аравии руководит сразу четырьмя клубами, включая «Ан-Наср», за который выступает форвард. И, по мнению Роналду, этот самый фонд выделил на развитие команды Криштиану слишком мало денег. Конечно же, звездный игрок тут же объявил, что это подрывает шансы его команды на чемпионство, и отказался выходить на поле.
Финансовые последствия этого демарша оказались чудовищными: во-первых, сам игрок терял примерно $650 тыс. в день, а во-вторых, весь футбольный бизнес Саудовской Аравии понес невероятные убытки. После бойкота Роналду американский вещатель Fox Sports прекратил сотрудничество с футбольной лигой, что привело к потенциальным потерям в размере $2,5 млрд.
В итоге стороны как-то договорились, но по имиджу лиги был нанесен серьефзный удар. Поэтому велика вероятность, что после завершения контракта с «Ан-Насром» в следующем году Роналду покинет Саудовскую Аравию.