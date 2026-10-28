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«Вершиной среди истерик капризной звезды стал конфликт с шейхами»

Владимир Осипов — о Криштиану Роналду

Stringer / Reuters

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Когда речь заходит о звездных капризах в мире спорта, без футбольного нападающего Криштиану Роналду не обойтись. Его состояние оценивается в $1,5 млрд. Он летает на собственном самолете, имеет коллекцию дорогих часов и автомобилей, играет в настольный теннис и покер и даже ездит на рыбалку. Но хобби не помогают успокоить нервную систему игрока.
Криштиану всегда очень остро реагировал на любые, с его точки зрения, несправедливые решения. Не так давно он покинул сборную только потому, что главный тренер португальцев не выпустил его на поле, заставив разминаться, и потом прилюдно за это не извинился.
Но, пожалуй, вершиной среди многочисленных истерик капризной звезды стал конфликт с арабскими шейхами. Дело в том, что один из крупных инвестиционных фондов Саудовской Аравии руководит сразу четырьмя клубами, включая «Ан-Наср», за который выступает форвард. И, по мнению Роналду, этот самый фонд выделил на развитие команды Криштиану слишком мало денег. Конечно же, звездный игрок тут же объявил, что это подрывает шансы его команды на чемпионство, и отказался выходить на поле.
Финансовые последствия этого демарша оказались чудовищными: во-первых, сам игрок терял примерно $650 тыс. в день, а во-вторых, весь футбольный бизнес Саудовской Аравии понес невероятные убытки. После бойкота Роналду американский вещатель Fox Sports прекратил сотрудничество с футбольной лигой, что привело к потенциальным потерям в размере $2,5 млрд.
В итоге стороны как-то договорились, но по имиджу лиги был нанесен серьефзный удар. Поэтому велика вероятность, что после завершения контракта с «Ан-Насром» в следующем году Роналду покинет Саудовскую Аравию.

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной
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Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста На фото: на телешоу Herman SIC
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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста
На фото: на телешоу Herman SIC

Alfredo Rocha / WireImage

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
3/243/24

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Darren Walsh / Action Images / Reuters

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия
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Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Ivan Sekretarev / AP

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции
5/245/24

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Matt Dunham / AP

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)
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Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)
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В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Europa Press / Europa Press / Getty Images

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы
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Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Sergio Perez / Reuters

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА
9/249/24

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась
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С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась

Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим
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Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)
На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим

Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images

Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год
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Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год

Mark Thompson / Getty Images

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт
13/2413/24

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год
14/2414/24

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей
На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год

Rafael Marchante / Reuters

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)
15/2415/24

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год
16/2416/24

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага
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«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

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«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира
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«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Molly Darlington / Reuters

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей
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С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей

Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год
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Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год

Laura Lezza / Getty Images

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«Коммерсантъ FM». Арена с Владимиром Осиповым

Авторы

  • Владимир Осипов
    Владимир Осипов
    руководитель отдела спорта