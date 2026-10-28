«Вершиной среди истерик капризной звезды стал конфликт с шейхами»

Но, пожалуй, вершиной среди многочисленных истерик капризной звезды стал конфликт с арабскими шейхами. Дело в том, что один из крупных инвестиционных фондов Саудовской Аравии руководит сразу четырьмя клубами, включая «Ан-Наср», за который выступает форвард. И, по мнению Роналду, этот самый фонд выделил на развитие команды Криштиану слишком мало денег. Конечно же, звездный игрок тут же объявил, что это подрывает шансы его команды на чемпионство, и отказался выходить на поле.