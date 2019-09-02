В Москве задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин

Задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин, сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева в Twitter. Незадолго до задержания он сообщил, что его остановила на дороге полиция.

«Куда повезли, пока не ясно. Задерживали очень жестко. Права так и остались у гаишников»,— написала госпожа Слесарева. Господин Ляскин за некоторое время до задержания сообщил, что полицейские «забрали документы якобы на проверку штрафов».

Сотрудник очень хочет, чтобы я вышел. Начал сверять VIN. pic.twitter.com/kdD6oXcfsP — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019

Позднее Николай Ляскин сообщил, что его привезли в ОВД Мещанское. Сотрудник ФБК отметил, что его «силой запихнули» в автозак. «В автозаке очень рьяные сотрудники силой и с помощью кулаков пытались отнять телефон»,— добавил он. Господин Ляскин уточнил, что протокол был составлен по ч. 5 ст. 20.2 за участие в акции 31 августа. «Статья не арестная. Сейчас выписывают обязательство о явке в суд. И отпускают из ОВД (надеюсь)»,— написал он.

Кроме того, «МБХ медиа» сообщило, что в протоколе говорится, что «в рамках мониторинга „Интернет“ выявлен гражданин Ляскин Николай Николаевич, который принял участие в несогласованном мероприятии (шествии) против политических репрессий». Госпожа Слесарева рассказала изданию, что в материалах дела есть скриншот с прямой трансляции митинга, где видно господина Ляскина.

Позже журналист Илья Азар сообщил о своем задержании. Также была задержана незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. В субботу, 31 августа в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». После акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».