Max в третьем квартале заработал 700 млн рублей

В 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информации. Тогда Минцифры сообщало, что власти России будут развивать национальный сервис на базе мессенджера Max. В бета-версии его запустили в конце марта 2025 года. С 1 сентября прошлого года Max стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России гаджеты, сообщали в правительстве РФ.