Max в третьем квартале заработал 700 млн рублей
В июле—октябре выручка национального мессенджера Max составила более 700 млн руб., рассказали “Ъ” в холдинге VK. Данные по выручке сервиса за девять месяцев там не раскрыли, но отметили, что в Max начали работать инструменты монетизации: «Запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности».
Дневная аудитория мессенджера Max составила 90 млн пользователей, оценивают в компании на основе данных Mediascope. В прошлом году в отчетности компании за аналогичный период среднесуточный охват мессенджера оценивали как более 22,1 млн человек. Выручка холдинга VK по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 15%, до 128 млрд руб., против 10% за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале компания нарастил выручку на 21%, до 47 млрд руб.
В 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информации. Тогда Минцифры сообщало, что власти России будут развивать национальный сервис на базе мессенджера Max. В бета-версии его запустили в конце марта 2025 года. С 1 сентября прошлого года Max стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России гаджеты, сообщали в правительстве РФ.