Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале. По его словам, госпожу Соболь везут в ОВД города Троицк.

«Соболь задержали. Везут в Троицк. Связи с ней нет»,— написал господин Навальный. Правозащитный проект «Апология протеста» сообщил, что к госпоже Соболь выехал ее адвокат Иван Сустин. Позже глава штаба госпожи Соболь Ольга Ключникова, сообщила, что она вышла на связь. Незарегистрированный кандидат была задержана в 21:40 и сейчас находится в селе Красное, ОВД Красносельское.

Ранее о своем задержании сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин и муниципальный депутат Илья Азар. Господин Ляскин был отпущен после составления протокола по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». По итога акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ.

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».