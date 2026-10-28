В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий

Предлагается разработать и внедрить общие критерии оценки отелей для каждой категории с привлечением министерства культуры и туризма Турции. В основу классификации может лечь опыт программы «Сертификат безопасного туризма» (Safe Tourism Certificate). Новая система призвана обеспечить прозрачное ценообразование, помочь отельерам в выстраивании маркетинговых стратегий и упростить турагентам объяснение разницы между вариантами «все включено».