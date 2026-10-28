В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий
В Турции обсуждается инициатива разделения формата «все включено» на пять категорий, чтобы упростить туристам понимание различий и содержания услуг до бронирования. С таким предложением выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит.
Инициатива предполагает выделение пяти сегментов: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый. Каждая категория будет отличаться набором услуг и уровнем качества, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Предлагается разработать и внедрить общие критерии оценки отелей для каждой категории с привлечением министерства культуры и туризма Турции. В основу классификации может лечь опыт программы «Сертификат безопасного туризма» (Safe Tourism Certificate). Новая система призвана обеспечить прозрачное ценообразование, помочь отельерам в выстраивании маркетинговых стратегий и упростить турагентам объяснение разницы между вариантами «все включено».
Сейчас единое название в Турции предполагает разные по качеству предложения. Пока речь идет лишь об инициативе, конкретные требования, дата внедрения и возможность влияния системы на цены неизвестны.