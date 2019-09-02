Полиция Москвы возбудила административное дело после акции 31 августа

Управление МВД по Москве возбудило дело об административном правонарушении после «Шествия против политических репрессий», прошедшего в Москве в субботу, 31 августа. Дело возбуждено по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«По данному делу в настоящее время проводится административное расследование»,— говорится в сообщении полиции.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная несанкционированная акция протеста против недопуска большинства кандидатов несистемной оппозиции к выборам в Мосгордуму. Шествие организовал штаб Алексея Навального. Никто задержан не был.

Акции в поддержку экс-кандидатов проходят в столице с июля. После первого несанкционированного митинга 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. В настоящий момент обвинение по нему предъявлено 13 фигурантам. По информации «ОВД-Инфо», недавно в деле появился новый фигурант.

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».