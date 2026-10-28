Новое оружие в борьбе с вирусами

Чтобы изучать такие некристаллизуемые белки, используется рассеяние от раствора — малоугловое рентгеновское рассеяние. С одной стороны, хорошо, что мы работаем не с искусственно выращенным кристаллом, а с белком, находящимся в растворе — в его естественных условиях, как если бы он находился в цитоплазме клетки. С другой стороны, математически решить обратную задачу рассеяния — по кривой рассеяния восстановить объект, на котором это рассеяние произошло,— однозначно невозможно. Потому что при рассеянии часть информации об объекте теряется, и то, что рассчитанный объект единственно возможный, недоказуемо. Поэтому приходится делать большую вычислительную работу: строить разные модели, рассчитывать кривую малоуглового рентгеновского рассеяния для каждой, выбирать те модели, кривая рассеяния для которых лучше всего совпадает с экспериментальными. Затем надо проверить, как модель согласуется с другими экспериментальными данными, полученными независимыми методами. Это сложные и длительные расчеты, для которых есть много разных программ, в том числе с привлечением искусственного интеллекта.