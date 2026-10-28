Регулятор Грузии нашел нарушения прав потребителей в Yandex Go

Проверка показала, что «на платформе Yandex Go пользователям не предоставлялась обязательная по закону информация в полном объеме», в том числе о поставщике услуг и его контактах. По мнению агентства, компания — не только посредник, но и торговый субъект, который оказывает транспортные услуги. Поэтому она должна раскрывать полные данные о своем статусе и услугах, понятно объяснять условия соглашения и давать пользователю возможность от него отказаться.