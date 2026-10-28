Регулятор Грузии нашел нарушения прав потребителей в Yandex Go
У Yandex Go есть месяц на то, чтобы исправить нарушения прав потребителей и привести работу в соответствие с законом. Такие требования к компании предъявило Агентство конкуренции и защиты потребителей Грузии. Если Yandex Go их не выполнит, компании грозит штраф до 2% оборота за прошлый финансовый год.
Проверка показала, что «на платформе Yandex Go пользователям не предоставлялась обязательная по закону информация в полном объеме», в том числе о поставщике услуг и его контактах. По мнению агентства, компания — не только посредник, но и торговый субъект, который оказывает транспортные услуги. Поэтому она должна раскрывать полные данные о своем статусе и услугах, понятно объяснять условия соглашения и давать пользователю возможность от него отказаться.
Ведомство сочло несправедливыми и стандартные условия Yandex Go. По ним ответственность за поездки несли водители. Агентство считает, что при нарушении прав потребителя отвечать должна сама компания. Некорректным признано и право Yandex Go менять условия услуги, не предупреждая пользователя заранее.