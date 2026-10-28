Путин: Россия участвует в работе по финансовому оздоровлению стран Африки
Президент России Владимир Путин заявил об активном участии страны в усилиях по финансовому оздоровлению и облегчению долгового бремени африканских государств. Об этом он сказал на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».
Владимир Путин отметил, что Россия совместно с рядом африканских стран реализует программы, направленные на использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. Он подчеркнул, что успешная работа Африканской континентальной зоны свободной торговли способствует углублению промышленной кооперации и укреплению экономической независимости континента.
В своем выступлении президент отметил, что некоторые страны продолжают мыслить в духе колониального прошлого, вводя незаконные санкции и ведя тарифные войны с отдельными африканскими государствами. Это, по его мнению, препятствует формированию многополярного мира.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября. В мероприятиях участвуют представители России и африканских государств.