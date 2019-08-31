Глава СПЧ: отсутствие задержанных на акции протеста должно быть нормой, а не исключением

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал «нормой» отсутствие задержанных на прошедшем сегодня «Шествии против политических репрессий». Акция, на которую, по оценке корреспондента “Ъ”, вышли более тысячи человек, была не согласована с мэрией Москвы.

«Хорошо, что никого не задерживали — это должно быть нормой, а не исключением. Если никто не нарушает закон, зачем же людей задерживать»,— прокомментировал «Интерфаксу» прошедшую акцию глава СПЧ. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа были задержаны в общей сложности боле двух тысяч человек, а в московские суды поступило более 200 административных дел.

Господин Федотов также добавил, что такое отсутствие задержаний не отменят ранее высказанный Советом тезис о «необходимости пересмотра закона о митингах и демонстрациях». «Из закона надо убирать все, что касается собраний. Сейчас при буквальном толковании этой нормы нужно согласовывать любые собрания, даже профсоюзные собрания, собрания трудовых коллективов»,— сказал он.

Напомним, после прошедших этим летом несогласованных с мэрией акций в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму в СПЧ неоднократно заявляли о необходимости пересмотра законодательства о митингах. Также после возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля, фигурантами по которому проходят 15 человек, Совет направлял запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность дела и действия правоохранительных органов во время разгона митингующих.

Об обращении СПЧ в связи с действиями силовиков на акции читайте в материале “Ъ” «В задержаниях не увидели порядка».

О запросе СПЧ в Генпрокуратуру по делу о массовых беспорядках читайте в материале “Ъ” «Протестующих защитили на примере болельщиков».