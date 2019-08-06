В задержаниях не увидели порядка

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и Росгвардию с требованиями предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с несогласованными протестными акциями в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом “Ъ” сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. По данным “Ъ”, часть членов СПЧ предлагала господину Федотову сделать заявление в связи с акциями протеста, но глава совета предложение не поддержал, а позже заявил “Ъ”, что совет специальных заявлений в ближайшее время делать не планирует. При этом председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сообщил “Ъ”, что члены совета «не нашли признаков массовых беспорядков» на акции 27 июля и намерены изложить свою позицию в письмах на имя Александра Бастрыкина и Юрия Чайки.
Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил вчера “Ъ”, что совет готовит четыре обращения — в прокуратуру, СКР, Росгвардию и МВД «с требованием прокомментировать действия правоохранительных органов в ходе несогласованных акций 27 июля и 3 августа в центре Москвы». К такому решению члены СПЧ пришли на заседании, посвященном оценке событий, связанных с протестными акциями, и продолжавшемся до глубокого вечера. «Совет вправе не только запрашивать, но требовать предоставить полную и подробную информацию о деятельности этих ведомств, что мы и сделаем в ближайшие дни,— сообщил “Ъ” господин Федотов.— Тезисно прокомментировать содержание каждого обращения я не могу, в силу того что нам предстоит большая работа по подготовке обращений. Могу сказать только, что мы должны получить максимально полную информацию, чтобы понять, насколько корректно и оправданно осуществлялись массовые задержания участников несанкционированных акций». Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников. Позднее Следственный комитет предъявил десятерым участникам обвинения в участии в массовых беспорядках. 3 августа полиция сообщила о 600 задержанных из 1500 участников акции; в свою очередь «ОВД-инфо» вечером 4 августа заявил о 1001 задержанном.
При этом господин Федотов отметил в беседе с “Ъ”, что в ближайшее время никаких публичных заявлений, связанных с протестными акциями в Москве, Совет по правам человека делать не будет. По словам источника “Ъ” в СПЧ, члены совета на заседании в понедельник предлагали Михаилу Федотову сделать такое заявление и выразить общую позицию по отношению к московским протестам 27 июля и 3 августа, однако у главы СПЧ такая инициатива не встретила поддержки, и в итоге было решено подготовить письма руководителям СКР и Генпрокуратуры.
Некоторые подробности обращений СПЧ в Следственный комитет и Генпрокуратуру “Ъ” раскрыл глава комиссии совета по избирательным правам, профессор кафедры конституционного и муниципального права факультета права ВШЭ Илья Шаблинский. По его словам, в письме руководителю СКР Александру Бастрыкину, в частности, будет сказано о том, что «признаков массовых беспорядков 27 июля члены СПЧ, присутствовавшие на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце, не нашли». Господин Шаблинский сообщил “Ъ”, что наблюдатели от СПЧ, присутствовавшие на акции «За честные выборы» 27 июля в центре столицы, выявили «признаки ряда административных правонарушений, но не более». «В частности: создание помех для общественного транспорта при пересечении Садового кольца, бросание одной или двух бутылок в полицейских, в одном или в двух случаях сдвигание заграждения. Все это не относится к признакам массовых беспорядков,— подчеркнул Илья Шаблинский.— Конечно, если Следственный комитет будет выжимать какое-то политическое резюме из сложившейся ситуации, он может и брошенную пластиковую бутылку посчитать насилием, которое подразумевает ст. 212 УК РФ. Но, по мнению членов совета, это несправедливо. Эти люди ничего не громили, не жгли, не дрались с полицией. Пластиковая бутылка с водой полетела в полицейских? Ну, да». По мнению Ильи Шаблинского, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля, возбужденного СКР, «могут обвиняться в нарушении административного законодательства, но не более». Пластиковую бутылку в сотрудника полиции бросил, по версии следствия, один из первых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Самариддин Раджабов. Вместе с восемью другими обвиняемыми он заключен под стражу на два месяца — среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и студент ВШЭ блогер Кирилл Жуков. Десятый фигурант Сергей Фомин обвинен заочно и, по сообщению СКР, в настоящий момент скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск.
Отметим, вчера полиция задержала нескольких участников одиночных пикетов в поддержку Кирилла Жукова у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Илья Шаблинский назвал эти задержания «попранием конституционных прав», однако они не будут упоминаться в письмах совета руководителям СКР и Генпрокуратуры. «Каждый из них пришел с одним плакатом и стоял в одиночном пикете. Их задержали и обвинили в том, что они нарушают правила одиночных пикетов. Это произвол,— говорит Илья Шаблинский.— Но в письмах Александру Бастрыкину и Юрию Чайке мы будем говорить о протестных акциях 27 июля и 3 августа, сообщим свою позицию относительно массовых задержаний, которые совершенно не соответствовали закону о полиции. Порядок задержаний предусматривает, что сотрудники полиции и Росгвардии должны, во-первых, представляться, а во-вторых, сообщать причины задержания. По общему мнению всех наблюдателей, задержания были произвольными и безосновательными. Других задержаний мы не видели».
Член СПЧ, руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил журналистам, что члены совета намерены просить правоохранительные органы пояснить некоторые судебные решения по задержанным, в частности, по ст. 20.2 п. 5 КоАП о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, «которое де-факто не было согласовано», а также объяснить основания для применения силы и спецсредств, в том числе резиновых дубинок: «Здесь тоже непонятно, исходя из тех кадров, которые демонстрировались, было ли здесь превышение (полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии.— “Ъ”) и как это трактуется с точки зрения подзаконных актов соответствующих органов. Мы прекрасно видели, что были задержания, когда они шли корректно, но были и те, когда применялись специальные средства — речь идет о резиновых дубинках». По словам господина Борисова, совет также намерен получить ответы правоохранительных органов на вопросы о задержаниях журналистов, имевших при себе редакционные удостоверения, и о допуске адвокатов к задержанным.
Напомним, в понедельник стало известно, что согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с заявленным числом участников до 100 тыс. человек пройдет в субботу, 10 августа на проспекте Сахарова. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, наблюдатели от совета обязательно будут направлены на согласованный митинг.
Рабочая группа Центризбиркома предварительно рассмотрит сегодня жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь и Александра Руденко. «Дмитрий Гудков в настоящее время находится под арестом, но отстаивать его интересы в ЦИКе будут четыре представителя»,— сказал “Ъ” незарегистрированный кандидат Александр Соловьев, который, в свою очередь, 4 августа вышел на свободу, проведя под арестом восемь суток. Сам господин Соловьев добавил, что 5 августа тоже подал жалобу в ЦИК на решение Мосгоризбиркома.
Напомним, первое заседание рабочей группы ЦИКа по вопросу регистрации на выборы в Мосгордуму прошло 1 августа. На нем рассматривали жалобы Константина Лисицы и Юлии Серебрянской. По итогам перепроверки в ЦИКе часть забракованных подписей засчитали в пользу кандидатов, однако этого все равно не хватило для их регистрации. Юлия Серебрянская попросила дать ей возможность самой перепроверить подписные листы, чтобы доказать достоверность недостающего количества подписей (более 180). На следующий день она отозвала свою жалобу. Большое количество брака в своих подписях госпожа Серебрянская связала с работой сборщиков. Жалобу Константина Лисицы ЦИК не удовлетворил, поскольку кандидату не хватало для регистрации 112 подписей.
Кроме того, сегодня окружная избирательная комиссия по одномандатному округу №43 повторно рассмотрит вопрос о регистрации представителя «Яблока» Сергея Митрохина: это единственный незарегистрированный кандидат, жалобу которого удовлетворил Мосгоризбирком. Теперь окружная комиссия должна пересмотреть свое решение и допустить кандидата к выборам.
Всего, напомним, отказ в регистрации получили 57 из 290 кандидатов, основная причина — «брак» в подписях. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего в Мосгоризбирком поступили жалобы от 23 кандидатов на решения окружных комиссий. В документах 22 из них выявлены 339 подписей умерших граждан и несколько тысяч подписей несуществующих людей, заявил глава Мосгоризбиркома.
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