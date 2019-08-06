В задержаниях не увидели порядка

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и Росгвардию с требованиями предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с несогласованными протестными акциями в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом “Ъ” сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. По данным “Ъ”, часть членов СПЧ предлагала господину Федотову сделать заявление в связи с акциями протеста, но глава совета предложение не поддержал, а позже заявил “Ъ”, что совет специальных заявлений в ближайшее время делать не планирует. При этом председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сообщил “Ъ”, что члены совета «не нашли признаков массовых беспорядков» на акции 27 июля и намерены изложить свою позицию в письмах на имя Александра Бастрыкина и Юрия Чайки.

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил вчера “Ъ”, что совет готовит четыре обращения — в прокуратуру, СКР, Росгвардию и МВД «с требованием прокомментировать действия правоохранительных органов в ходе несогласованных акций 27 июля и 3 августа в центре Москвы». К такому решению члены СПЧ пришли на заседании, посвященном оценке событий, связанных с протестными акциями, и продолжавшемся до глубокого вечера. «Совет вправе не только запрашивать, но требовать предоставить полную и подробную информацию о деятельности этих ведомств, что мы и сделаем в ближайшие дни,— сообщил “Ъ” господин Федотов.— Тезисно прокомментировать содержание каждого обращения я не могу, в силу того что нам предстоит большая работа по подготовке обращений. Могу сказать только, что мы должны получить максимально полную информацию, чтобы понять, насколько корректно и оправданно осуществлялись массовые задержания участников несанкционированных акций». Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников. Позднее Следственный комитет предъявил десятерым участникам обвинения в участии в массовых беспорядках. 3 августа полиция сообщила о 600 задержанных из 1500 участников акции; в свою очередь «ОВД-инфо» вечером 4 августа заявил о 1001 задержанном.

При этом господин Федотов отметил в беседе с “Ъ”, что в ближайшее время никаких публичных заявлений, связанных с протестными акциями в Москве, Совет по правам человека делать не будет. По словам источника “Ъ” в СПЧ, члены совета на заседании в понедельник предлагали Михаилу Федотову сделать такое заявление и выразить общую позицию по отношению к московским протестам 27 июля и 3 августа, однако у главы СПЧ такая инициатива не встретила поддержки, и в итоге было решено подготовить письма руководителям СКР и Генпрокуратуры.

Некоторые подробности обращений СПЧ в Следственный комитет и Генпрокуратуру “Ъ” раскрыл глава комиссии совета по избирательным правам, профессор кафедры конституционного и муниципального права факультета права ВШЭ Илья Шаблинский. По его словам, в письме руководителю СКР Александру Бастрыкину, в частности, будет сказано о том, что «признаков массовых беспорядков 27 июля члены СПЧ, присутствовавшие на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце, не нашли». Господин Шаблинский сообщил “Ъ”, что наблюдатели от СПЧ, присутствовавшие на акции «За честные выборы» 27 июля в центре столицы, выявили «признаки ряда административных правонарушений, но не более». «В частности: создание помех для общественного транспорта при пересечении Садового кольца, бросание одной или двух бутылок в полицейских, в одном или в двух случаях сдвигание заграждения. Все это не относится к признакам массовых беспорядков,— подчеркнул Илья Шаблинский.— Конечно, если Следственный комитет будет выжимать какое-то политическое резюме из сложившейся ситуации, он может и брошенную пластиковую бутылку посчитать насилием, которое подразумевает ст. 212 УК РФ. Но, по мнению членов совета, это несправедливо. Эти люди ничего не громили, не жгли, не дрались с полицией. Пластиковая бутылка с водой полетела в полицейских? Ну, да». По мнению Ильи Шаблинского, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля, возбужденного СКР, «могут обвиняться в нарушении административного законодательства, но не более». Пластиковую бутылку в сотрудника полиции бросил, по версии следствия, один из первых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Самариддин Раджабов. Вместе с восемью другими обвиняемыми он заключен под стражу на два месяца — среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и студент ВШЭ блогер Кирилл Жуков. Десятый фигурант Сергей Фомин обвинен заочно и, по сообщению СКР, в настоящий момент скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

Отметим, вчера полиция задержала нескольких участников одиночных пикетов в поддержку Кирилла Жукова у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Илья Шаблинский назвал эти задержания «попранием конституционных прав», однако они не будут упоминаться в письмах совета руководителям СКР и Генпрокуратуры. «Каждый из них пришел с одним плакатом и стоял в одиночном пикете. Их задержали и обвинили в том, что они нарушают правила одиночных пикетов. Это произвол,— говорит Илья Шаблинский.— Но в письмах Александру Бастрыкину и Юрию Чайке мы будем говорить о протестных акциях 27 июля и 3 августа, сообщим свою позицию относительно массовых задержаний, которые совершенно не соответствовали закону о полиции. Порядок задержаний предусматривает, что сотрудники полиции и Росгвардии должны, во-первых, представляться, а во-вторых, сообщать причины задержания. По общему мнению всех наблюдателей, задержания были произвольными и безосновательными. Других задержаний мы не видели».

Член СПЧ, руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил журналистам, что члены совета намерены просить правоохранительные органы пояснить некоторые судебные решения по задержанным, в частности, по ст. 20.2 п. 5 КоАП о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, «которое де-факто не было согласовано», а также объяснить основания для применения силы и спецсредств, в том числе резиновых дубинок: «Здесь тоже непонятно, исходя из тех кадров, которые демонстрировались, было ли здесь превышение (полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии.— “Ъ”) и как это трактуется с точки зрения подзаконных актов соответствующих органов. Мы прекрасно видели, что были задержания, когда они шли корректно, но были и те, когда применялись специальные средства — речь идет о резиновых дубинках». По словам господина Борисова, совет также намерен получить ответы правоохранительных органов на вопросы о задержаниях журналистов, имевших при себе редакционные удостоверения, и о допуске адвокатов к задержанным.

Напомним, в понедельник стало известно, что согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с заявленным числом участников до 100 тыс. человек пройдет в субботу, 10 августа на проспекте Сахарова. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, наблюдатели от совета обязательно будут направлены на согласованный митинг.

Мария Старикова