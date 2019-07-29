В московские суды направили более 200 дел после акции 27 июля

Более 200 дел об административных нарушениях на прошедшем 27 июля в Москве митинге направлены на рассмотрение в московские суды, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. По данным «ОВД-Инфо», к 20:30 по московскому времени 50 человек получили административные штрафы, 24 человека арестованы на срок от 3 до 15 суток.

«В московские суды поступили 203 дела об административных правонарушениях в связи с событиями 27 июля в центре Москвы. Часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены»,— сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Как передает «ОВД-Инфо», у некоторых, чьи дела направлены на рассмотрение в Таганский суд, срок задержания уже вышел, но они не могут уйти, так как паспорта находятся у судьи. Другие уже отпущены под обязательство о явке «по требованию».

По большинству рассмотренных московскими судами дел назначены штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Трех задержанных, в том числе участницу Pussy Riot Марию Алехину, суд обязал выплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

Кроме административных дел после несанкционированной акции 27 июля в Москве возбуждено одно уголовное. Мещанский районный суд Москвы арестовал до 27 сентября 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейского. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание за которую предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

СК возбудил уголовное дело против участника акции 27 июля. Против мужчины, швырнувшего в бойца Росгвардии мусорный бак. Статья - "Применение насилия в отношении представителя власти".



Видео: Медиазона pic.twitter.com/GFPOAfgYiJ — Лентач (@oldLentach) 29 июля 2019 г.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания московской мэрии, в течение нескольких часов перемещался по центру столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции. Иван Жданов арестован на 15 суток, Илья Яшин и Константин Янкаускас арестованы на десять суток, а Александра Соловьева — на восемь суток.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».