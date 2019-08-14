Протестующих защитили на примере болельщиков

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во вторник направил письмо на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить деятельность Следственного комитета России (СКР). Господин Федотов просит «изучить материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела» о массовых беспорядках в столице 27 июля 2019 года. «Несанкционированное шествие не носило признаков массовых беспорядков»,— говорится в письме. В настоящий момент фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 212 УК РФ после 27 июля, являются 14 человек. «Их хотят показательно запугать»,— заявил “Ъ” председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.

Из сообщения СПЧ об обращении в Генпрокуратуру следует, что Михаил Федотов разъясняет ведомству российское законодательство и судебную практику: «Реализация права на митинги и демонстрации не исключает протестного характера и может выражаться в критике действий, решений органов государственной власти и местного самоуправления, их политики в целом»,— цитирует господин Федотов постановление Конституционного суда РФ от 18 июня 2019 года.

Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».

В письме, которое господин Федотов направил господину Чайке, также сообщается о «значительном числе задержанных граждан» 27 июля во время несанкционированного шествия по центру столицы — «1431 человек». Это число, как отмечает Михаил Федотов, подтверждается «имеющимися в распоряжении совета данными», которые однако не совпадают с официальной статистикой задержанных, обнародованной МВД,— 1074 человека (правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» ранее сообщал о 1388 задержанных).

Господин Федотов сравнивает несанкционированное шествие 27 июля с событиями в центре Москвы 9 июня 2002 года, когда после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу толпа болельщиков действительно «забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади, в результате чего пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы (в том числе 16 сотрудников милиции), один человек скончался от ножевых ранений». Тогда были возбуждены уголовные дела об участии в массовых беспорядках, осуждены по 212-й статье были не менее семи человек.

Господин Федотов также сомневается в качестве проверки, на основе которой СКР после событий 27 июля принял решение возбудить уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), и просит генерального прокурора «дать указание изучить качество подготовки материалов проверки».

В Генпрокуратуре не ответили на запрос “Ъ” о том, получил ли Юрий Чайка письмо главы СПЧ и планирует ли давать указание, о котором просят правозащитники. Ранее в разговоре с “Ъ” Михаил Федотов сообщал о готовности направить аналогичные письма не только в Генпрокуратуру, но также в МВД, Росгвардию и СКР.

Один из авторов письма председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский не исключает, что решение о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках «принято группой лиц, вероятно, возглавляющих силовые структуры». «Мы сейчас пишем им письма с просьбой провести проверку, и, конечно, это отчасти смешно. Но мы должны как-то реагировать, несмотря на то что совет — консультативный орган,— признался в разговоре с “Ъ” господин Шаблинский.— Что мы еще можем сделать? У правящей группы стоит задача запугать (потенциальных участников протестов.— “Ъ”), диалога с обществом нет».

Мария Старикова