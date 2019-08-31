Около тысячи человек вышли на несанкционированную акцию в центре Москвы

В центре Москвы прошло несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли около 1200 человек, МВД сообщило о 750. Задержаний не было.

Участники шествия, среди которых были недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин, дошли от станции метро «Чистые пруды» до Пушкинской площади. После акции около 200 человек продолжили гулять по центру города, скандируя лозунги.

Ранее в центре Москвы задержали двоих активистов незарегистрированной и запрещенной партии «Другая Россия». Они провели акцию в защиту свободы собраний: активисты повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности.

Напомним, с июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы.

Несогласованные митинги прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. человек, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Какие еще мероприятия пройдут в эти выходные, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».