В центре Москвы задержали двоих активистов «Другой России» за акцию в защиту свободы собраний

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» провели в Москве акцию в защиту свободы собраний. Они повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности (ул. Новый Арбат, д. 36). Двое активистов были задержаны, сообщается на странице партии в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для акции послужил отказ столичных властей согласовать проведение митингов в защиту свободы собраний. Партия подавала заявку на сегодня, 31 августа. Решения о согласовании митингов принимает департамент региональной безопасности, уточнили в «Другой России».

Активисты также зажгли «фаера, разбросали листовки с требованием соблюдения прав граждан на мирные собрания». Двое из них были задержаны — Дмитрий Андрианов и Сергей Семенов. Их увезли в ОВД «Арбат».

«Другая Россия» была учреждена 10 июля 2010 года членами Национал-большевистской партии (запрещена в РФ). Председателем партии до 2016 года был Эдуард Лимонов. Представители партии несколько раз подавали документы для регистрации в Минюст, но им отказывали.

Напомним, с июля в Москве проходят протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многие из них не согласованы. Две такие акции прошли 27 июля и 3 августа, после чего СКР возбудил дело о массовых беспорядках. Самой крупной стала санкционированная акция 10 августа, на которую, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. Очередная акция запланирована и на сегодня, столичная мэрия ее не согласовала.

Подробнее о сегодняшней акции в Москве — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Какие еще мероприятия пройдут в эти выходные, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».