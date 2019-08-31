Отложенный обмен, борьба с «супрематическим крестом» и квоты на крабов Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

€54,7 млн долга выплатит Россия в бюджет Совета Европы.

40 лотов с квотами на вылов крабов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 125,5 млрд руб. выставят на аукцион.

На 62% увеличили банки в 2019 году количество сообщений, направляемых клиентам по e-mail.

13% исключенных из реестра ЦБ микрофинансовых организаций продолжают выдавать гражданам займы.

В $5,65 млрд оценивается состояние самой богатой семьи России — Гуцериевых.

Более 20% составляет теневая занятость на российском рынке труда.

5,6 млн руб. готов выделить Минтранс России на разработку новой системы орнитологической безопасности аэропортов.

Инициативы недели

Минпросвещения России сформулировало рекомендации о поведении учителей в интернете.

Минэкономики планирует обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве.

Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов с такой маркировкой.

Правительство РФ может поручить ведомствам разработку законопроекта о доступе частных компаний к освоению арктического шельфа.

Власти Индонезии решили перенести столицу страны из Джакарты на остров Калимантан.

Цитаты недели

«Мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа» ( президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном).

«Я считаю, что мы можем предложить им (России.— “Ъ”) снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция» (украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.НЕТ»).

«Его (памятник советским воинам-освободителям в Риге.— “Ъ”) ждет следующая судьба: он был, есть и будет. Я хочу сказать: у всех есть радикалы. Я призываю россиян не реагировать на заявления некоторых представителей политических партий» (мэр Риги Олег Буров в интервью ТАСС).

«Богатых интересуют только деньги… Если они увидят, что мы способны уничтожить экономику города, они примут наши требования. Если же нам суждено сгореть, они сгорят вместе с нами» (один из участников гонконгских уличных протестов в репортаже корреспондента “Ъ”).

Сделки недели

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group.

Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиасалоне МАКС не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

По букве закона

Три десятка украинцев собрали в СИЗО «Лефортово» для подготовки к российско-украинскому обмену.

Пятый подряд административный арест получил муниципальный депутат Илья Яшин.

В отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело — по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в московских митингах.

Московские власти разрабатывают новые правила для особо охраняемых природных территорий.

Неоднозначные достижения

Православные активисты добились того, что художник Покрас Лампас изменит свое произведение «супрематический крест» в Екатеринбурге.

Ирландским ученым удалось установить, что фейковые новости создают фейковые воспоминания.

Отставки и назначения

Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте, ранее подавшему в отставку с поста премьер-министра, сформировать новое правительство.

Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном рынке, покинул пост помощника главы УФСБ по Москве.