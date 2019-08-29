Минтранс выделит 5,6 млн рублей на обновление системы орнитологической безопасности аэропортов

Минтранс объявил тендер на 5,6 млн руб. для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов. Документ опубликован на сайте госзакупок, на него обратила внимание газета «Известия».

Согласно условиям министерства, разработчик должен предложить стимулы для внедрения новых технологий в области орнитологической безопасность. Победитель тендера обязан изучить опыт США, Канады, Австралии и стран Евросоюза.

В разговоре с «Известиями» руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил, что Минтранс выделяет впервые за 25 лет такие средства на изучение орнитологической безопасности аэропортов.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

О награждении пилотов читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».